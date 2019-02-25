"Зеленая книга" стала лучшим фильмом на "Оскаре 2019"

За награду в номинации "Лучший фильм боролись восемь фильмов

"Зеленая книга" стала лучшим фильмом Фото: AFP

Статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли. За победу в номинации "Лучший фильм" также боролись такие картины, как "Рома" режиссера Альфонсо Куарона, "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера, "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса, "Черный клановец" режиссера Спайка Ли, "Власть" режиссера Адама Маккея, "Черная пантера" режиссера Райана Куглера, "Богемная рапсодия" режиссера Брайана Сингера.

"Зеленая книга" Фото: AFP

Напомним, ранее сайт "Сегодня" уже писал о том, что необходимо знать о церемонии награждения "Оскар 2019".

Также мы писали о том, как велась подготовка к проведению 91-й церемонии награждения премии "Оскар 2019". На месте события работали известный блогер Дэн Кушнарев и оператор, режиссер Олесь Середицкий.

Стоит отметить и то, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

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