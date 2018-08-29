Названы 20 хитов лета, которые взорвали сеть
Первую строчку заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings" – ее прослушали 393 миллиона раз!
Стриминговый музыкальный сервис Spotify уже предоставлял нам список из 16 песен, которые претендовали на звание Хит лета-2018. Теперь же Spotify определил рейтинг 20 самых популярных треков лета, которые больше всего слушали пользователи за три месяца.
Первую строчку заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings", – с 1 июня по 20 августа меломаны прослушали ее 393 миллиона раз! Об этом сообщается на Mashable.
Группа Maroon 5 занял второе место с песней "Girls Like You" – ее прослушали 293 миллиона раз. А тройку лидеров закрыла восходящая звезда Cardi B с треком "I Like It" – у нее 289 миллионов прослушиваний.
Отметим и то, что рэпер Дрейк стал настоящим рекордсменом – в двадцатку песен вошло сразу 5 его хитов. Успехами также отличился молодой рэпер XXXTentacion, которого застрелили во Флориде (2 песни).
Список из 20 главных хитов лета 2018 года, которые взорвали сервис Spotify, выглядит так:
1. Дрейк – "In My Feelings"
2. Maroon 5 – "Girls Like You"
3. Cardi B – "I Like It"
4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"
5. XXXTentacion – "Sad!"
6. Post Malone – "Better Now"
7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"
8. Clean Bandit – "Solo"
9. Tyga, Offset – "Taste"
10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"
11. Drake – "God’s Plan"
12. Drake – "Nice For What"
13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"
14. Tiësto – "Jackie Chan"
15. Selena Gomez – "Back To You"
16. Ariana Grande – "no tears left to cry"
17. XXXTentacion – "Moonlight"
18. Drake – "Don’t Matter To Me"
19. Jonas Blue – "Rise"
20. Drake – "Nonstop"
Напомним, мы делали небольшую подборку зажигательных клипов, которые вышли в 2017 году.