Названы 20 хитов лета, которые взорвали сеть

Первую строчку заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings" – ее прослушали 393 миллиона раз!

Дрейк – "In My Feelings". Фото: YouTube

Стриминговый музыкальный сервис Spotify уже предоставлял нам список из 16 песен, которые претендовали на звание Хит лета-2018. Теперь же Spotify определил рейтинг 20 самых популярных треков лета, которые больше всего слушали пользователи за три месяца.

Первую строчку заняла композиция рэпера Дрейка "In My Feelings", – с 1 июня по 20 августа меломаны прослушали ее 393 миллиона раз! Об этом сообщается на Mashable.

Группа Maroon 5 занял второе место с песней "Girls Like You" – ее прослушали 293 миллиона раз. А тройку лидеров закрыла восходящая звезда Cardi B с треком "I Like It" – у нее 289 миллионов прослушиваний.

Отметим и то, что рэпер Дрейк стал настоящим рекордсменом – в двадцатку песен вошло сразу 5 его хитов. Успехами также отличился молодой рэпер XXXTentacion, которого застрелили во Флориде (2 песни).

Список из 20 главных хитов лета 2018 года, которые взорвали сервис Spotify, выглядит так:

1. Дрейк – "In My Feelings"

2. Maroon 5 – "Girls Like You"

3. Cardi B – "I Like It"

4. Juice WRLD – "Lucid Dreams"

5. XXXTentacion – "Sad!"

6. Post Malone – "Better Now"

7. Calvin Harris, Dua Lipa – "One Kiss"

8. Clean Bandit – "Solo"

9. Tyga, Offset – "Taste"

10. 5 Seconds of Summer – "Youngblood"

11. Drake – "God’s Plan"

12. Drake – "Nice For What"

13. Nio Garcia featuring Casper Magico – "Te Boté"

14. Tiësto – "Jackie Chan"

15. Selena Gomez – "Back To You"

16. Ariana Grande – "no tears left to cry"

17. XXXTentacion – "Moonlight"

18. Drake – "Don’t Matter To Me"

19. Jonas Blue – "Rise"

20. Drake – "Nonstop"

