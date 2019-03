Названы имена хедлайнеров и участников фестиваля Atlas Weekend 2019

В этом году фестиваль начнется 9 июля

Atlas Weekend 2019 Фото: instagram.com/atlasweekend

Организаторы ежегодного фестиваля Atlas Weekend уже начали объявлять хедлайнеров на мероприятии в этом году. Они уже успели объявить имена 26 артистов, которые выступят в рамках четырех дней фестиваля. Об этом сообщается на своей страничке фестиваля в Instagram.

Так, одним из хедлайнеров станет американский дует The Chainsmokers, которые ранее выступали на фестивале в 2019 году.

The Chainsmokers Фото: instagram.com/atlasweekend

В рамках фестиваля также выступит Tom Odell. До 27 лет он успел выпустить 3 успешных альбома и уже летом готов подорвать сцену Atlas Weekend 2019 своим "Jubilee Road".

На фестивале выступит еще и Michael Kiwanuka, песни которого звучат в таких популярных сериалах, как "Большая маленькая ложь" и "Форс-мажоры".

На Atlas Weekend 2019 также выступят такие украинские группы как Вагоновожатые, The Hardkiss и Jinjer. Среди зарубежных артистов на Atlas Weekend 2019 выступят Аигел, Тараканы!, Нейромонах Феофан, Порнофильмы, Slander, Wiwek, Ляпис 98, Signal, Unkle, Blawan, Mike Cervello, Shahmen, Brazzaville, Tom Walker, NOISIA, Space Of Variations, Our Last Night, Adept.

Вторым хедлайнером фестиваля стали 16-кратные номинанты "Гремми" та рекордсмены чарту Billboard - The Black Eyed Peas. Имя третьего хедлайнера пока неизвестно, но организаторы обещают, что это будет что-то крутое.

Напомним, в 2018 году за шесть дней фестиваля Atlas Weekend на семи сценах выступили более 200 артистов. Украинские звезды оставили свое мнение об этом мероприятии.

