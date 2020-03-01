Названы лауреаты Берлинале 2020: полный список победителей

Главный приз достался фильму из Ирана

В Берлине, где состоялась премьера фильма Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова "Номера", завершился 70-й Берлинский кинофестиваль. В этом году главный приз за лучший фильм достался картине "Зла нет" иранского режиссера Мохаммади Расулоффи. Далее в материале смотрите полный список лауреатов.

"Золотой медведь" за лучший фильм получила лента "Зла нет" Фото: Getty Images

Так, гран-при от жюри Берлинского кинофестиваля получил фильм "Никогда. Редко. Иногда. Всегда" американского режиссера Элайза Гитман. Специальный приз к 70-летию фестиваля отдали режиссерам Гюставу Керверну и Бенуа Делепину из Франции и их фильму "Стереть историю". Британская актриса Хелен Миррен получила почетного "Золотого медведя" за жизненные достижения.

Победители фестиваля "Берлинале-2020":

"Серебряный медведь" за режиссуру: Хон Сан Су ("Женщина, которая бежала")

"Серебряный медведь" за лучшую женскую роль: Паула Бэр ("Ундина")

"Серебряный медведь" за лучшую мужскую роль: Элио Джермано ("Скрытый")

"Серебряный медведь" за лучший сценарий: "Плохие сказки" (реж. Фабио и Дамиано ДьИнноченцо, Италия)

"Серебряный медведь" за особый художественный вклад: Юрген Юргес ("Дау. Наташа")

"Золотой медведь" за лучший короткометражный фильм "Т" (реж. Киша Рэй Уизерспун, США)

Главный приз в секции Encounters достался ленте "Произведения и дни" (реж. С. В. Винтер, Андерс Едсторм, США)

Приз Международной ассоциации прессы (ФИПРЕССИ) присудили фильму "Ундина" режиссера Кристиана Петцольда из Германии.

О скандалах премии "Оскар-2020" смотрите в сюжете:

Напомним, в 2019 году главную награду кинофестиваля получила израильско-французская трагикомедия "Синонимы".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться