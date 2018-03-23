Названы лауреаты кинопремии Empire Awards 2018
Фильм "Звездные войны: Последний джедай" набрала больше всего наград – пять.
Еще в начале марта "Оскаром" официально завершился наградной сезон, звезды будут собирать награды еще весь год. Например, на днях в Лондоне прошла церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018, которую проводит известный британский журнал о кино Empire.
Кинолента "Звездные войны: Последний джедай" стала фаворитом Empire Awards 2018, заработавшая сразу пять наград – включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" для Райана Джонсона, "Лучшая актриса" для Дэйзи Ридли.
А вот главной "Иконой" саги "Звездные войны" стал Марк Хэмилл, и он получил отдельную награду Icon Award. Хью Джекман получил премию как "Лучший актер" за "Логана", свой последний фильм в роли Росомахи. Фильм "Прочь" получил награду за "Лучший сценарий".
Полный список победителей:
- Лучший фильм – "Звёздные войны: Последние джедаи"
- Лучший режиссер – Райан Джонсон ("Звёздные войны: Последние джедаи")
- Лучший актер – Хью Джекман ("Логан")
- Лучшая актриса – Дэйзи Ридли ("Звёздные войны: Последние джедаи")
- Лучший сценарий - "Прочь"
- Лучший британский фильм – "Божья земля"
- Лучший актёр-новичок – Джош О’Коннор ("Божья земля")
- Лучшая актриса-новичок – Дафни Кин ("Логан")
- Лучший фантастический/фэнтези фильм – "Чудо-женщина"
- Лучший триллер -"Kingsman – Золотое кольцо"
- Лучшая комедия – "Смерть Сталина"
- Лучший хоррор – "Прочь"
- Лучший мультфильм – "Тайна Коко"
- Лучший документальный фильм – "Я вам не негр"
- Лучший телесериал – "Корона"
- Лучший актёр в телесериале – Джейсон Айзекс ("Звёздный путь – Дискавери")
- Лучший актриса в телесериале – Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
- Лучший саундтрек – "Малыш на драйве"
- Лучшая работа художника-постановщика – "Малыш на драйве"
- Лучшие костюмы – "Звёздные войны – Последние джедаи"
- Лучший грим и причёски – "Красавица и чудовище"
- Лучшие визуальные эффекты – "Звёздные войны: Последние джедаи"
- Empire Legend of Our Lifetime – Стивен Спилберг
- Empire Icon – Марк Хэмилл
- Empire Visionary – Эдгар Райт
- Empire Inspiration – Амма Асанте
Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.