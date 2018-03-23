Названы лауреаты кинопремии Empire Awards 2018

Фильм "Звездные войны: Последний джедай" набрала больше всего наград – пять.

Церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018. Фото: gettyimages.

Еще в начале марта "Оскаром" официально завершился наградной сезон, звезды будут собирать награды еще весь год. Например, на днях в Лондоне прошла церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018, которую проводит известный британский журнал о кино Empire.

Кинолента "Звездные войны: Последний джедай" стала фаворитом Empire Awards 2018, заработавшая сразу пять наград – включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" для Райана Джонсона, "Лучшая актриса" для Дэйзи Ридли.

А вот главной "Иконой" саги "Звездные войны" стал Марк Хэмилл, и он получил отдельную награду Icon Award. Хью Джекман получил премию как "Лучший актер" за "Логана", свой последний фильм в роли Росомахи. Фильм "Прочь" получил награду за "Лучший сценарий".

Полный список победителей:

Лучший фильм – "Звёздные войны: Последние джедаи"

Лучший режиссер – Райан Джонсон ("Звёздные войны: Последние джедаи")

Лучший актер – Хью Джекман ("Логан")

Лучшая актриса – Дэйзи Ридли ("Звёздные войны: Последние джедаи")

Лучший сценарий - "Прочь"

Лучший британский фильм – "Божья земля"

Лучший актёр-новичок – Джош О’Коннор ("Божья земля")

Лучшая актриса-новичок – Дафни Кин ("Логан")

Лучший фантастический/фэнтези фильм – "Чудо-женщина"

Лучший триллер -"Kingsman – Золотое кольцо"

Лучшая комедия – "Смерть Сталина"

Лучший хоррор – "Прочь"

Лучший мультфильм – "Тайна Коко"

Лучший документальный фильм – "Я вам не негр"

Лучший телесериал – "Корона"

Лучший актёр в телесериале – Джейсон Айзекс ("Звёздный путь – Дискавери")

Лучший актриса в телесериале – Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")

Лучший саундтрек – "Малыш на драйве"

Лучшая работа художника-постановщика – "Малыш на драйве"

Лучшие костюмы – "Звёздные войны – Последние джедаи"

Лучший грим и причёски – "Красавица и чудовище"

Лучшие визуальные эффекты – "Звёздные войны: Последние джедаи"

Empire Legend of Our Lifetime – Стивен Спилберг

Empire Icon – Марк Хэмилл

Empire Visionary – Эдгар Райт

Empire Inspiration – Амма Асанте

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.