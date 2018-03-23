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Названы лауреаты кинопремии Empire Awards 2018

Фильм "Звездные войны: Последний джедай" набрала больше всего наград – пять.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:46
Церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018. Фото: gettyimages.
Церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018. Фото: gettyimages.

Еще в начале марта "Оскаром" официально завершился наградной сезон, звезды будут собирать награды еще весь год. Например, на днях в Лондоне прошла церемония вручения кинопремий Empire Awards 2018, которую проводит известный британский журнал о кино Empire.

Кинолента "Звездные войны: Последний джедай" стала фаворитом Empire Awards 2018, заработавшая сразу пять наград – включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер" для Райана Джонсона, "Лучшая актриса" для Дэйзи Ридли.

А вот главной "Иконой" саги "Звездные войны" стал Марк Хэмилл, и он получил отдельную награду Icon Award. Хью Джекман получил премию как "Лучший актер" за "Логана", свой последний фильм в роли Росомахи. Фильм "Прочь" получил награду за "Лучший сценарий".

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Полный список победителей:

  • Лучший фильм – "Звёздные войны: Последние джедаи"
  • Лучший режиссер – Райан Джонсон ("Звёздные войны: Последние джедаи")
  • Лучший актер – Хью Джекман ("Логан")
  • Лучшая актриса – Дэйзи Ридли ("Звёздные войны: Последние джедаи")
  • Лучший сценарий - "Прочь"
  • Лучший британский фильм – "Божья земля"
  • Лучший актёр-новичок – Джош О’Коннор ("Божья земля")
  • Лучшая актриса-новичок – Дафни Кин ("Логан")
  • Лучший фантастический/фэнтези фильм – "Чудо-женщина"
  • Лучший триллер -"Kingsman – Золотое кольцо"
  • Лучшая  комедия – "Смерть Сталина"
  • Лучший хоррор – "Прочь"
  • Лучший мультфильм – "Тайна Коко"
  • Лучший документальный фильм – "Я вам не негр"
  • Лучший телесериал – "Корона"
  • Лучший актёр в телесериале – Джейсон Айзекс ("Звёздный путь – Дискавери")
  • Лучший актриса в телесериале – Николь Кидман ("Большая маленькая ложь")
  • Лучший саундтрек – "Малыш на драйве"
  • Лучшая работа художника-постановщика – "Малыш на драйве"
  • Лучшие костюмы – "Звёздные войны – Последние джедаи"
  • Лучший грим и причёски – "Красавица и чудовище"
  • Лучшие визуальные эффекты – "Звёздные войны: Последние джедаи"
  • Empire Legend of Our Lifetime – Стивен Спилберг
  • Empire Icon – Марк Хэмилл
  • Empire Visionary – Эдгар Райт
  • Empire Inspiration – Амма Асанте

Напомним, в Лондоне 21 февраля состоялась церемония вручения музыкальной премии Brit Awards. Главными победителями стали рэпер Стормзи и певица Дуа Липа, говорится на сайте премии.

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Источник: "Сегодня"

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