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Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов США

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
Кадр из видео "Восьмой класс"
Кадр из видео "Восьмой класс"

Недавно состоялась 71-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA).  Теперь Американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018. Эта награда вручается ежегодно, выделяя лучшие сценарии фильмов и сериалов, отмечается на сайте организации.

Так, в номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс" – дебютная работа Бо Бернэма (режиссера и сценариста). Она посвящена жизни и взрослению обычной американской школьницы.

За победу в данной категории также боролись "Власть" (Адам МакКей), "Зеленая книга" (Питер Фаррелли, Ник Валлелоньа, Брайан Керри), "Рома" (Альфонсо Куарон) и "Тихое место" (Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински).

Полный список лауреатов премии Гильдии сценаристов США:

  • "Лучший оригинальный сценарий" – Бо Бернэм – "Восьмой класс"
  • "Лучший адаптированный сценарий" – Николь Холофсенер и Джефф Уитти – "Сможете ли вы меня простить?"
  • "Лучший сценарий документального фильма" – Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт – "Ванны над Бродвеем"
  • "Лучший сценарий мультфильма/мультсериала" – Стефани Гиллис (Bartʼs Not Dead, эпизод из "Симпсонов")

Победители в основных телевизионных категориях:

  • "Лучший драматический сериал" – "Американцы"
  • "Лучший комедийный сериал" – "Удивительная миссис Мейзел"
  • "Лучший новый сериал" – "Барри"
  • "Лучший оригинальный сценарий сериала" – "Касл-Рок"
  • "Лучший адаптированный сценарий сериала" – "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе"

Напомним,  27 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной премии Гильдии актеров США Screen Actors Guild Awards.

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Источник: Сегодня
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