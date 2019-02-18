Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов США

В номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс"

Кадр из видео "Восьмой класс"

Недавно состоялась 71-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Теперь Американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018. Эта награда вручается ежегодно, выделяя лучшие сценарии фильмов и сериалов, отмечается на сайте организации.

Так, в номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс" – дебютная работа Бо Бернэма (режиссера и сценариста). Она посвящена жизни и взрослению обычной американской школьницы.

За победу в данной категории также боролись "Власть" (Адам МакКей), "Зеленая книга" (Питер Фаррелли, Ник Валлелоньа, Брайан Керри), "Рома" (Альфонсо Куарон) и "Тихое место" (Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински).

Полный список лауреатов премии Гильдии сценаристов США:

"Лучший оригинальный сценарий" – Бо Бернэм – "Восьмой класс"

"Лучший адаптированный сценарий" – Николь Холофсенер и Джефф Уитти – "Сможете ли вы меня простить?"

"Лучший сценарий документального фильма" – Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт – "Ванны над Бродвеем"

"Лучший сценарий мультфильма/мультсериала" – Стефани Гиллис (Bartʼs Not Dead, эпизод из "Симпсонов")

Победители в основных телевизионных категориях:

"Лучший драматический сериал" – "Американцы"

"Лучший комедийный сериал" – "Удивительная миссис Мейзел"

"Лучший новый сериал" – "Барри"

"Лучший оригинальный сценарий сериала" – "Касл-Рок"

"Лучший адаптированный сценарий сериала" – "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе"

Напомним, 27 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной премии Гильдии актеров США Screen Actors Guild Awards.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram