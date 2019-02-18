Названы лауреаты премии Гильдии сценаристов США
В номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс"
Недавно состоялась 71-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Теперь Американская Гильдия сценаристов определила лауреатов премии Writers Guild Awards 2018. Эта награда вручается ежегодно, выделяя лучшие сценарии фильмов и сериалов, отмечается на сайте организации.
Так, в номинации "Лучший оригинальный сценарий" победу получила лента "Восьмой класс" – дебютная работа Бо Бернэма (режиссера и сценариста). Она посвящена жизни и взрослению обычной американской школьницы.
За победу в данной категории также боролись "Власть" (Адам МакКей), "Зеленая книга" (Питер Фаррелли, Ник Валлелоньа, Брайан Керри), "Рома" (Альфонсо Куарон) и "Тихое место" (Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински).
Полный список лауреатов премии Гильдии сценаристов США:
- "Лучший оригинальный сценарий" – Бо Бернэм – "Восьмой класс"
- "Лучший адаптированный сценарий" – Николь Холофсенер и Джефф Уитти – "Сможете ли вы меня простить?"
- "Лучший сценарий документального фильма" – Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт – "Ванны над Бродвеем"
- "Лучший сценарий мультфильма/мультсериала" – Стефани Гиллис (Bartʼs Not Dead, эпизод из "Симпсонов")
Победители в основных телевизионных категориях:
- "Лучший драматический сериал" – "Американцы"
- "Лучший комедийный сериал" – "Удивительная миссис Мейзел"
- "Лучший новый сериал" – "Барри"
- "Лучший оригинальный сценарий сериала" – "Касл-Рок"
- "Лучший адаптированный сценарий сериала" – "Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе"
Напомним, 27 января в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения престижной премии Гильдии актеров США Screen Actors Guild Awards.
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