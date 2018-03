Названы лучшие работы международного фотоконкурса

Недавно были названы лучшие авторы черно-белых детских фотографий B&W Child Photo Competition. Теперь крупнейший международный конкурс Sony World Photography Awards представил лучшие работы 2018 года. Их отобрали из более чем 320 тыс. заявок от авторов из 200 стран — это рекордное количество участников за всю историю конкурса, пишет Newatlas.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Названы лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов

Отметим, что все работы поделили на четыре категории — "Профессионалы", "Молодые фотографы", "Студенты" и "Открытая категория". Кроме того, на победу в конкурсе для профессионалов, в числе прочих, претендуют сразу два украинских фотографа: Мария Петренко за серию In Out и Саша Маслов — жюри отметило его проект о ветеранах Второй мировой войны.

Имена победителей будут объявлены 19 апреля. Лучшие работы Sony World Photography Awards также покажут на выставке, которая пройдет в Лондоне с 20 апреля по 6 мая.

Напомним, в сети появились имена победителей 75-го международного конкурса фотожурналистики Pictures of the Year International. Имена лауреатов назвали организаторы конкурса, пишет The New York Times.