Названы лучшие романы XXI века

Эксперты издания Vulture опубликовали рейтинг ста лучших романов XXI века

Лучшие романы 21 века. Фото: Vulture

С 19 по 23 сентября во Львове состоится 25-й Книжный форум, которого ждут все, кто не представляет своей жизни без книг и всего, что с ними связано. К этому событию издательства готовят множество новинок. А вот издание Vulture опубликовало рейтинг ста лучших романов XXI века.

Перечень составлялся на основе мнений американских литературных критиков, которые являются представителями как авторитетных старых изданий (наподобие New York Times), так и более молодых, однако влиятельных интернет-ресурсов.

Лидером стал роман Хелен Де Уитт "Последний самурай". Книга рассказывает о жизни матери-одиночки, которая не совсем обычно воспитывает своего сына Людо. Мальчик в три года научился играть на пианино, а в четыре – приступил к освоению греческого языка.

Отметим, что при составлении перечня были определены три категории, а именно: "Новая классика" (за которую отдали критики от 3 до 6 голосов), "Высокий канон" (набравшие два голоса) и "Остальной канон".

В категорию "Новая классика" включили роман "Искупление" Иэна Макюэна, "Поправки" Джонатана Франзена, "Не отпускай меня" Кадзуо Исигуро и другие. "Исчезнувшая" Гиббана Флинна, "Платформа" Мишеля Уэльбека, "Заговор против Америки" вошли в "Высокий канон".

Напомним, основатель компании Microsoft, известный миллиардер и филантроп Билл Гейтс назвал книги, которые в 2017 году его впечатлили.