Названы лучшие в истории саундтреки к фильмам
Первое место заняла музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.
После нового года в составлении рейтингов было некое затишье, которое нарушил журнал Pitchfork. Авторы составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории. Лидировала в перечне музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.
На второй позиции идет саундтрек фильму "Пурпурный дождь". Композиция к нему была создана поп-исполнителем Принсем. А на третьей позиции идет лента "На игле", включившая композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.
Также в ТОП-10 вошла музыка к фильмам "Трудности перевода", "На помощь!" и "Криминальное чтиво".
Напомним, ранее премия Hollywood Music in Media, которую ежегодно вручают за музыкальную составляющую произведений визуального искусства, наконец объявила номинантов.
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