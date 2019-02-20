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Названы лучшие в истории саундтреки к фильмам

Первое место заняла музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
"Суперфлай"
"Суперфлай"
Фото: YouTube

После нового года в составлении рейтингов было некое затишье, которое нарушил журнал Pitchfork. Авторы составили рейтинг лучших саундтреков к фильмам в истории. Лидировала в перечне музыка к фильму "Суперфлай", записанная соул-исполнителем Кертисом Мэйфилдом.

На второй позиции идет саундтрек фильму "Пурпурный дождь". Композиция к нему была создана поп-исполнителем Принсем. А на третьей позиции идет лента "На игле", включившая композиции Игги Попа, Лу Рида и Blur.

Также в ТОП-10 вошла музыка к фильмам "Трудности перевода", "На помощь!" и "Криминальное чтиво".

Напомним, ранее премия Hollywood Music in Media, которую ежегодно вручают за музыкальную составляющую произведений визуального искусства, наконец объявила номинантов.

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рейтинг фильм Саундтрек
Источник: Сегодня
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