Названы лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов
Названы победители фестиваля New York City Drone Film
Недавно в сети были названы победители престижного международного фотоконкурса. Теперь объявили победителей первого в мире фестиваля, посвященного видео, снятому с помощью дронов, – New York City Drone Film.
Организаторы международного фестиваля выбрали победителей в 10 категориях. Лучшие видеоролики определяло жюри, в состав которого вошли режиссеры, фотографы, продюсеры, представители технологических компаний и даже пилоты.
Лучшие видео, снятые с помощью дронов, по версии New York City Drone Film:
Экстремальные виды спорта и лучшее шоу
Новости и документальное кино
X-Фактор
Фристайл
Рассказ
Пейзажи и архитектура
Дрони
Демонстрация дронов
Стоп-кадр
Шоурил
Напомним, организаторы B&W Child Photo Competition объявили победителей 2017 года, и уже принимают заявки на фотоконкурс B&W Child Photo Competition 2018.
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