Названы лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов

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Названы победители фестиваля New York City Drone Film

Названы победители New York City Drone Film. Фото: Geektimes
Названы победители New York City Drone Film. Фото: Geektimes

Недавно в сети были названы победители престижного международного фотоконкурса. Теперь объявили победителей первого в мире фестиваля, посвященного видео, снятому с помощью дронов, – New York City Drone Film.

Организаторы международного фестиваля выбрали победителей в 10 категориях. Лучшие видеоролики определяло жюри, в состав которого вошли режиссеры, фотографы, продюсеры, представители технологических компаний и даже пилоты.

Лучшие видео, снятые с помощью дронов, по версии New York City Drone Film:

Экстремальные виды спорта и лучшее шоу

Новости и документальное кино

X-Фактор

Фристайл

Рассказ

Пейзажи и архитектура

Дрони

Демонстрация дронов

Стоп-кадр

Шоурил

Напомним, организаторы B&W Child Photo Competition объявили победителей 2017 года, и уже принимают заявки на фотоконкурс B&W Child Photo Competition 2018.
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Источник:

"Сегодня"

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