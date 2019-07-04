Названы лучший и худший фильмы киновселенной Marvel

На первом месте оказались не последние "Мстители"

Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы" Фото: YouTube

Киновселенная Marvel большая и насчитывает десятки фильмов. Одна только лента "Мстители: Финал" чего только стоит – стала лучшим фильмом года. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могу похвастаться такими достижениями. Так, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes. Самым низкооцененным кинокомиксом оказался сиквел "Тора".

Кстати,"Мстители: Финал" стал одним из самых кассовых картин:





Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший – 97%.

Рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:

"Тор 2" – 66%

"Невероятный Халк" – 67%

"Железный человек 2" – 73%

"Мстители: Эра Альтрона" – 75%

"Тор" – 77%

"Первый мститель: Капитан Америка" – 80%

"Железный человек 3" – 80%

"Человек-муравей" – 82%

"Капитан Марвел" – 82%

"Стражи Галактики 2" – 83%

"Мстители: Война бесконечности" – 84%

"Человек-муравей и Оса" – 88%

"Первый мститель: Другая война" – 89%

"Доктор Стрэндж" – 89%

"Стражи Галактики" – 91%

"Первый мститель: Противостояние" – 91%

"Человек-паук: Возвращение домой" – 92%

"Мстители" – 92%

"Тор: Рагнарек" – 92%

"Человек-паук: Вдали от дома" – 92 %

"Железный человек" – 93%

"Мстители: Финал" – 96%

"Черная пантера" – 97 %

Напомним, блокбастер "Мстители: Финал" успел побить мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. Фильм собрал 1,2 миллиарда долларов.

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