Названы лучший и худший фильмы киновселенной Marvel
На первом месте оказались не последние "Мстители"
Киновселенная Marvel большая и насчитывает десятки фильмов. Одна только лента "Мстители: Финал" чего только стоит – стала лучшим фильмом года. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могу похвастаться такими достижениями. Так, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes. Самым низкооцененным кинокомиксом оказался сиквел "Тора".
Кстати,"Мстители: Финал" стал одним из самых кассовых картин:
Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший – 97%.
Рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:
- "Тор 2" – 66%
- "Невероятный Халк" – 67%
- "Железный человек 2" – 73%
- "Мстители: Эра Альтрона" – 75%
- "Тор" – 77%
- "Первый мститель: Капитан Америка" – 80%
- "Железный человек 3" – 80%
- "Человек-муравей" – 82%
- "Капитан Марвел" – 82%
- "Стражи Галактики 2" – 83%
- "Мстители: Война бесконечности" – 84%
- "Человек-муравей и Оса" – 88%
- "Первый мститель: Другая война" – 89%
- "Доктор Стрэндж" – 89%
- "Стражи Галактики" – 91%
- "Первый мститель: Противостояние" – 91%
- "Человек-паук: Возвращение домой" – 92%
- "Мстители" – 92%
- "Тор: Рагнарек" – 92%
- "Человек-паук: Вдали от дома" – 92 %
- "Железный человек" – 93%
- "Мстители: Финал" – 96%
- "Черная пантера" – 97 %
Напомним, блокбастер "Мстители: Финал" успел побить мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. Фильм собрал 1,2 миллиарда долларов.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram