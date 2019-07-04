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Названы лучший и худший фильмы киновселенной Marvel

На первом месте оказались не последние "Мстители"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
Кадр из фильма "Тор 2: Царство тьмы"
Фото: YouTube

Киновселенная Marvel большая и насчитывает десятки фильмов. Одна только лента "Мстители: Финал" чего только стоит – стала лучшим фильмом года. Впрочем, не все картины марвеловской вселенной могу похвастаться такими достижениями. Так, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes. Самым низкооцененным кинокомиксом оказался сиквел "Тора".

Кстати,"Мстители: Финал" стал одним из самых кассовых картин:


Таким образом, все 23 фильма киновселенной Marvel были распределены в порядке возрастания. Примечательно, что худший кинокомикс заработал 66% на агрегаторе оценок, а лучший – 97%.

Рейтинг фильмов Marvel от худшего к лучшему:

  • "Тор 2" – 66%
  • "Невероятный Халк" – 67%
  • "Железный человек 2" – 73%
  • "Мстители: Эра Альтрона" – 75%
  • "Тор" – 77%

  • "Первый мститель: Капитан Америка" – 80%
  • "Железный человек 3" – 80%
  • "Человек-муравей" – 82%
  • "Капитан Марвел" – 82%

  • "Стражи Галактики 2" – 83%
  • "Мстители: Война бесконечности" – 84%
  • "Человек-муравей и Оса" – 88%
  • "Первый мститель: Другая война" – 89%
  • "Доктор Стрэндж" – 89%

  • "Стражи Галактики" – 91%
  • "Первый мститель: Противостояние" – 91%
  • "Человек-паук: Возвращение домой" – 92%

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  • "Мстители" – 92%
  • "Тор: Рагнарек" – 92%
  • "Человек-паук: Вдали от дома" – 92 %

  • "Железный человек" – 93%
  • "Мстители: Финал" – 96%
  • "Черная пантера" – 97 %

Напомним, блокбастер "Мстители: Финал" успел побить мировой рекорд по сборам в первые выходные проката. Фильм собрал 1,2 миллиарда долларов. 

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Источник: Сегодня
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