Названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля: полный список лауреатов
Главный приз достался фильму "Джокер"
В субботу, 7 сентября, названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля. В этом году Золотой лев достался фильму Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Далее в материале смотрите полный список лауреатов Венецианского кинофестиваля 2019.
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Главные призы:
- Золотой лев – лучший фильм – "Джокер", реж. Тодд Филлипс
- Серебряный лев – гран-приз жюри – "Дело Дрейфуса" – Роман Полански
- Серебряный лев - лучший режиссер – Рой Андерсон – "О бесконечности"
Полный список лауреатов Венецианского кинофестиваля 2019:
Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль – Ариан Аскарид – "Gloria Mundi"
Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль – Лука Маринелли – "Мартин Иден"
Лучший сценарий – Юньфань – "No. 7 Cherry Lane"
Специальный приз жюри – "Мафия уже не та, что раньше", реж. Франко Мореско
Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы – Тоби Уоллес, "Молочные зубы"
Программа Горизонты
Лучший фильм – "Атлантида", Валентин Васянович
Лучший режиссер – Тео Корт, "Белое на белом"
Специальный приз жюри – "Вердикт", Раймунд Рибай Гутьеррес
Лучшая актриса – Марта Ньето, "Мать"
Лучший актер – Сами Буажила, "Сын"
Лучший сценарий – Джессика Палуд, "Revenir"
Лучший короткометражный фильм – "Darling", реж. Саим Садик
Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм – "Ты умрешь в 20", реж. Амджад Абу Алала
О том, кто из звездных гостей посетил Венецианский кинофестиваль 2019, мы рассказывали здесь.
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