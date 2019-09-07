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Названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля: полный список лауреатов

Главный приз достался фильму "Джокер"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:10
Тодд Филиппс получил Золотого льва за фильм "Джокер"
Тодд Филиппс получил Золотого льва за фильм "Джокер"
Фото: AFP

В субботу, 7 сентября, названы победители 76-го Венецианского кинофестиваля. В этом году Золотой лев достался фильму Тодда Филиппса "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли. Далее в материале смотрите полный список лауреатов Венецианского кинофестиваля 2019.

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Победители Венецианского кинофестиваля 2019:

Главные призы:

  • Золотой лев – лучший фильм – "Джокер", реж. Тодд Филлипс
  • Серебряный лев – гран-приз жюри – "Дело Дрейфуса" – Роман Полански
  • Серебряный лев - лучший режиссер – Рой Андерсон – "О бесконечности"

Гран-при Венецианского кинофестиваля достался картине "Дело Дрейфуса" Романа Полански
Гран-при Венецианского кинофестиваля достался картине "Дело Дрейфуса" Романа Полански
Фото: AFP

Полный список лауреатов Венецианского кинофестиваля 2019:

Кубок Вольпи, За лучшую женскую роль – Ариан Аскарид – "Gloria Mundi"

Кубок Вольпи, За лучшую мужскую роль – Лука Маринелли – "Мартин Иден"

Лучший сценарий – Юньфань – "No. 7 Cherry Lane"

Специальный приз жюри – "Мафия уже не та, что раньше", реж. Франко Мореско

Приз имени Марчелло Мастрояни для Лучшего нового актера или актрисы – Тоби Уоллес, "Молочные зубы"

Рой Андерсон получил Серебряного льва за лучшую режиссуру
Рой Андерсон получил Серебряного льва за лучшую режиссуру
Фото: AFP

Программа Горизонты

Лучший фильм – "Атлантида", Валентин Васянович

Лучший режиссер – Тео Корт, "Белое на белом"

Специальный приз жюри – "Вердикт", Раймунд Рибай Гутьеррес

Лучшая актриса – Марта Ньето, "Мать"

Лучший актер – Сами Буажила, "Сын"

Лучший сценарий – Джессика Палуд, "Revenir"

Лучший короткометражный фильм – "Darling", реж. Саим Садик

Премия имени Луиджи Де Лаурентиса Золотой лев будущего за лучший дебютный фильм – "Ты умрешь в 20", реж. Амджад Абу Алала

О том, кто из звездных гостей посетил Венецианский кинофестиваль 2019, мы рассказывали здесь.

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