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Названы самые лучшие герои сериала "Игра престолов"

На первом месте оказалась Серсея Ланнисер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:47
Серсея Ланнистер, "Игра престолов"
Серсея Ланнистер, "Игра престолов"
Фото: YouTube

Британское издание The Independent составило рейтинг лучших героев сериала "Игра престолов", трейлер которого уже есть в сети.

Возглавила перечень, как не странно, Серсея Ланнистер. Издание отмечает, что этот персонаж является одним из самых сложных, которые когда-либо появлялись на экране. Зрители продолжают сопереживать ей, несмотря на ужасные злодеяния, которые сотворила героиня.

Второе место занимает брат Серсеи Тирион Ланнистер, которого назвали "настоящим героем с неистовым интеллектом". Тирион не тот, кто может одолеть врага мощными мускулами. Его оружие – это пытливый и хитроумный мозг.

Тройку лидеров замыкает Джейме Ланнистер.Изначально негативный герой существенно трансформируется на протяжении сериала в лучшую сторону.

После них идут Кейтлин Старк, Джоффри Баратеон, Сандор "Пес" Клиган, Санса Старк, Бриенна Тарт, Петир Бейлиш и Робб Старк.

Что касается худших персонажей, то ими названы Рикон Старк, Робин Аррен, Ренли и Томмен Баратеоны.

Напомним, ранее  канал HBO опубликовал забавные видеоролики. Так, в сети появилось видео первых проб актеров на роли в сериале. Также канал HBO показал, как происходят перевоплощения актеров и каскадеров сериала.

Смотрите подробности жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

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Источник: Сегодня
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