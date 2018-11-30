Названы самые влиятельные киноленты в истории

Все три киноленты сняты в 20 веке

Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"

Недавно популярное издание Indie Wire опубликовало рейтинг 100 лучших фильмов по версии зрителей. Теперь же итальянские исследователи из Туринского университета озвучили три фильма, которые являются самыми влиятельными в истории.

На первом месте оказалась лента "Волшебник страны Оз" 1939 года. Об этом отмечено в статье журнала Applied Network Science.

На второй строчке оказался фильм Джорджа Лукаса "Звездные войны – Новая надежда" 1977 года. А замкнула тройку лидеров лента Альфреда Хичкока "Психо" 1969 года.

Авторы работы заявили, что успешность фильма обычно измеряется по доходам от кассовых сборов или мнению кинокритиков. "Такие меры могут быть подвержены внешним факторам, таким как реклама или тренды, и не демонстрируют влияние фильма на протяжении длительного отрезка времени", – уверены исследователи.

Составители рейтинга также отметили, что в ходе работы использовали данные киноресурса IMDb.

Напомним, авторитетное британское издание Тimes составило список лучших фильмов за всю историю кинематографа. В основном это ленты английского и американского производства.

А теперь журнал Time составил рейтинг из 10 фильмов, которые являются лучшими в этом году.