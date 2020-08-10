Названы ТОП-10 самых популярных сериалов и шоу этого лета

От реалити-шоу на основе детской игры и до сериального хита об офисной жизни

Знаменитый финансово-экономический журнал Forbes порадовал читателей оглашенным списком самых популярных шоу на стриминговом сервисе Netflix. Напомним, что сейчас Netflix снимает первый фильм в Украине, с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли.

Десятка самых разных по жанру и формату шоу были наиболее востребованными среди пользователей сервиса, что позволило создателям проектом иметь представление о том, какие проекты стоит закрывать, а какие – продлить.

"Поскольку почти каждый потоковый сервис хранит свои рейтинги в секрете, топ-10 стал нашим первым реальным взглядом на внутреннюю деятельность крупного стримера", – сообщил автор рейтинга Тревис Бин.

Узнайте, какие сериалы и шоу попали в список, среди которых вы сможете найти те, которые вам тоже захочется посмотреть.

ТОП-10 популярных сериалов на Netflix летом 2020 года Фото: Pexels

Документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны" заняло первое место в рейтинге. Если 2020 год сам по себе не показался вам устрашающим и полным таинственных событий, Netflix сняли документальный сериал о загадочных и паранормальных случаях, которые могут вас впечатлить. Это перезапуск известной ТВ-программы, которая выходила с 1987 года в США. Сериал порадует искушенного зрителя, так как герои будут расследовать реальные случаи из жизни.

На втором месте в рейтинге самых популярных шоу лета – "Пол – это лава". Это новое реалити-шоу, которое основано на знаменитой детской игре. Этот хит оставался популярным в течение первых 12 дней на Netflix, что позволило ему войти в список самых популярных шоу года.

Третье место занял сериал "Проклятая", в котором главную роль сыграла Кэтрин Лэнгфорд – звезда подростковой драмы "13 причин почему". "Проклятая" был одним из самых ожидаемых сериалов этого лета, но получил смешанные отзывы зрителей. Этот приключенческий фэнтези сериал основан на знаменитой легенде о Короле Артуре, рассказанной от имени молодой героини Ниму, обладающей таинственным даром. Ниму

10 самых популярных шоу этого лета на Netflix:

1. "Неразгаданные тайны" (Unsolved Mysteries)

2. "Пол — это лава" (Floor is Lava)

3. "Проклятая" (Cursed)

4. "Последний танец" (The Last Dance)

5."Вокруг света с Заком Эфроном" (Down to Earth)

6. "Тайный орден" (The Order)

7. "Монахиня-воин" (Warrior Nun)

8. "Аватар: Легенда об Аанге" (Avatar: The Last Airbender)

9. "Бесстыдники" (Shameless)

10. "Офис" (The Office)

Ранее Netflix назвал ТОП-10 самых популярных фильмов собственного производства

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться