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Названы украинские фильмы-претенденты на "Оскар"

В список вошли шесть фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
&quot;Оскар&quot;. Фото: Getty
"Оскар". Фото: Getty

Недавно кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". А теперь украинский Оскаровский комитет опубликовал список из шести фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.

В число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли:

  • "Брама" Владимира Тихого
  • "Вулкан" Романа Бондарчука
  • "Донбасс" Сергея Лозницы
  • "Киборги" Ахтема Сеитаблаева
  • "Когда падают деревья" Марыси Никитюк
  • "Миф" Леонида Кантера

Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа. В этот день в кинотеатре Жовтень состоится его пресс-показ.

Напомним, в январе американская киноакадемия объявила список всех претендентов на "Оскар 2018". Среди картин оказалась и анимационная лента "Добытчица" (The Breadwinner). Сценарий мультфильма написала уроженка Закарпатья Анита Дорон, а продюсером является Анджелина Джоли. 

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Источник: "Сегодня"
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