Названы украинские фильмы-претенденты на "Оскар"
В список вошли шесть фильмов
Недавно кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". А теперь украинский Оскаровский комитет опубликовал список из шести фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.
В число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли:
- "Брама" Владимира Тихого
- "Вулкан" Романа Бондарчука
- "Донбасс" Сергея Лозницы
- "Киборги" Ахтема Сеитаблаева
- "Когда падают деревья" Марыси Никитюк
- "Миф" Леонида Кантера
Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа. В этот день в кинотеатре Жовтень состоится его пресс-показ.
Напомним, в январе американская киноакадемия объявила список всех претендентов на "Оскар 2018". Среди картин оказалась и анимационная лента "Добытчица" (The Breadwinner). Сценарий мультфильма написала уроженка Закарпатья Анита Дорон, а продюсером является Анджелина Джоли.