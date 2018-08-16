Названы украинские фильмы-претенденты на "Оскар"

В список вошли шесть фильмов

"Оскар". Фото: Getty

Недавно кинокритики Variety составили список уже вышедших в прокат фильмов, которые вполне способны побороться за "Оскар-2019". А теперь украинский Оскаровский комитет опубликовал список из шести фильмов, из которых будет выбран претендент на номинацию на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Об этом сообщается на странице комитета в Facebook.

В число претендентов на номинацию на "Оскар" вошли:

"Брама" Владимира Тихого

"Вулкан" Романа Бондарчука

"Донбасс" Сергея Лозницы

"Киборги" Ахтема Сеитаблаева

"Когда падают деревья" Марыси Никитюк

"Миф" Леонида Кантера

Фильм-победитель национального отбора станет известен 29 августа. В этот день в кинотеатре Жовтень состоится его пресс-показ.

Напомним, в январе американская киноакадемия объявила список всех претендентов на "Оскар 2018". Среди картин оказалась и анимационная лента "Добытчица" (The Breadwinner). Сценарий мультфильма написала уроженка Закарпатья Анита Дорон, а продюсером является Анджелина Джоли.