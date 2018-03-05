Названы все лауреаты антипремии "Золотая малина"

Сегодня, 08:05

В этом году худшим из худших оказался мультфильм "Эмоджи фильм"

Названы лауреаты &quot;Золотой малины&quot;. Фото: YouTube
Названы лауреаты "Золотой малины". Фото: YouTube

За день до церемонии награждения "Оскара" традиционно объявляют всех лауреатов антипремии "Золотая малина", номинанты которой были известны в январе.

В этом году триумфатором оказался мультфильм "Эмоджи фильм". Фильм Майкла Бэя "Трансформеры: Последний рыцарь", который был номинирован сразу в 9 категориях из 9 возможных, в итоге ни одной антипремии не взяла. "На пятьдесят оттенков темнее" отметился в 8 номинациях, а победил в 2 – это категории "Худшая актриса второго плана" (Ким Бейсингер) и "Худший ремейк, пародия или сиквел".

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Полный список обладателей "Золотой малины" 2018 выглядит так:

  • Худший фильм – "Эмоджи фильм"
  • Худшая актриса – Тайлер Перри в "Хэллоуин Мэдеи 2"
  • Худший актер – Том Круз, "Мумия"
  • Худший актер второго плана – Мэл Гибсон, "Здравствуй, папа, Новый год! 2"
  • Худшая актриса второго плана – Ким Бейсингер, "На пятьдесят оттенков темнее"
  • Худший экранный дуэт или ансамбль – "Эмоджи фильм"
  • Худший ремейк, пародия или сиквел – "На пятьдесят оттенков темнее"
  • Худший режиссер – "Эмоджи фильм"
  • Худший сценарий – "Эмоджи фильм"

Напомним, в прошлом году за "Золотую малину" боролись Джулия Робертс и Меган Фокс. 

Самыми большими неудачниками, которые до сих пор ждут свой "Оскар" считаются Эми Адамс и Джонни Депп:
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Источник:

"Сегодня"

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