Названы все номинанты на Букеровскую премию

Номинанты Букеровской премии. Фото: Assorted

Недавно специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году. А теперь в Великобритании опубликовали шорт-лист Букеровской премии. В числе претендентов на награду оказались Анна Бернс (Milkman) и Дейзи Джонсон (Everything Under). Об этом пишет The Guardian.

Полный перечень выглядит так:

Анна Бернс (Великобритания), Milkma

Дейзи Джонсон (Великобритания), Everything Unde

Рэйчел Кушнер (США), The Mars Roo

Ричард Пауэрс (США), The Overstor

Робин Робертсон (Великобритания), The Long Tak

Эси Эдугян (Канада), Washington Black

Известно, что самым молодым автором, претендующим на премию в этом году, является 27-летняя писательница Дейзи Джонсон.

Все номинанты получают чек на 2,5 тысячи фунтов стерлингов и право на переиздание своей книги в "букеровском" оформлении. В то же время лауреат получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Объявление победителя состоится 16 октября.

Напомним, роман Майкла Ондатже "Английский пациент" признан лучшим за полвека существования награды. Автор романа "Английский пациент" Майкл Ондатже удостоен премии Золотой Букер. Об этом сообщается на сайте Букеровской премии.