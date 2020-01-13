Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Названы все претенденты на антипремию в кино "Золотая малина"

Среди потенциальных лауреатов фильмы "Кошки", "Зеровилль", "Стекло" и другие

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:02
"Кошки"
"Кошки"
Фото: YouTube

Помимо почетных наград в кино таких, как "Золотой глобус", который недавно вручили, актеров и режиссеров также награждают весьма постыдной премией. Это "Золотая малина", которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. И уже известен шорт-лист.

Узнайте также, как уак украинский продакшн помог сериалу "Чернобыль" добыть "Золотой глобус":

В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов – нашумевший мюзикл "Кошки", последний "Рэмбо", сиквел "Годзиллы", ребут "Хеллбоя", "Стекло" М. Найта Шьямалана, "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи.

Полный список номинантов на премию "Золотая малина" :

  • "Годзилла: Король монстров"
  • "Зеровилль"
  • "Кошки"
  • "Море соблазна"
  • "Мэдея на похоронах"
  • "Призраки Шэрон Тейт"
  • "Репродукция"
  • "Рэмбо: Последняя кровь"
  • "Стекло"
  • "Фанатик"
  • "Хеллбой"

Также опубликованы шорт-листы претендентов в актерской, режиссерской и других категориях. Например, худшими актерами предварительно нужно полагать Джерарда Батлера ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймса Макэвоя ("Стекло"), Киану Ривза ("Репродукция"), Сильвестра Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джона Траволту ("Фанатик"), Джеймса Франко ("Зеровилль") и Дэвид Харбор – за нового Хеллбоя в новом "Хеллбое".

Читайте также:
Голливудские критики назвали "1917" лучшим фильмом года

Список потенциально худших актрис такой:

  • Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт"),
  • Милла Йовович ("Хеллбой"),
  • Деми Мур ("Корпоративные животные"),
  • Тайлер Перри ("Похороны Мэдэи"),
  • Ребел Уилсон ("Мошенницы"),
  • Меган Фокс ("Зеровилль"),
  • Энн Хэтэуэй ("Мошенницы" и "Море соблазна"),
  • Франческа Хэйуорд ("Кошки").

За ягоду-малину "Худший режиссер" сразятся:

  • Андреа Берлофф ("Адская кухня"),
  • Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"),
  • Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"),
  • Фред Дерст ("Фанатик"),
  • Нил Маршалл ("Хеллбой"),
  • Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт"),
  • Джеймс Франко ("Зеровилль"),
  • Ной Хоули ("Люси в небесах"),
  • Том Хупер ("Кошки"),
  • М. Найт Шьямалан ("Стекло").

В числе картин с худшими сценариями:

  • "Адская кухня",
  • "Годзилла: Король монстров",
  • "Кошки",
  • "Люси в небесах",
  • "Призраки Шэрон Тейт",
  • "Похороны Мэдэи",
  • "Рэмбо: Последняя кровь",
  • "Стекло",
  • "Хеллбой,
  • "Щегол".

А худшим ремейком или сиквелом окажется кто-то из этих претендентов: "Годзилла: Король монстров", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Падение ангела", "Похороны Мэдэи", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Хеллбой".

Напомним, что в Нью-Йорке отгремела 29-я церемония награждения независимого кино – Gotham Independent Film Awards.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Золотой глобус 2020": полный список лауреатов Оскар 2020: опубликован шорт-лист номинантов на премию за лучший фильм на иностранном языке
фильм премия кошки золотая малина Море соблазна Зеровилль
Реклама

Новости партнеров

Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Кекс «Зебра» на сметане для вкусного чаепития
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Ротару после возвращения в Россию странно себя повела
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 08:33Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:19Fun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 09:45Техно

Google нашла способ "спасти" Windows 7

Вчера, 08:40Fun

12 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 06:11Психология

Гороскоп на неделю 12-18 января: все знаки зодиака

11 январяШоу-бизнес

"Счастливые часов не замечают": Слава Каминская и Павел Вишняков подогрели слухи о романе

11 январяШоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из клиники – СМИ

11 январяFun

11 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

11 январяFun

Пророческие слова погибшей стюардессы МАУ напугали украинцев

10 январяТехно

Лунное затмение 2020 онлайн: год начинается с Волчьей Луны

10 январяШоу-бизнес

Девушка Илона Маска подтвердила беременность: фотофакт

10 январяШоу-бизнес

Оставила принца Гарри: Меган Маркл внезапно вернулась в Канаду

10 январяШоу-бизнес

Святослава Вакарчука с женой запечатлели на отдыхе в Таиланде: фото

10 январяEvents

Лунное затмение 10 января: какие ритуалы и обряды важно сделать

10 январяFun

10 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

10 январяEvents

Полнолуние 10 января: что категорически нельзя делать

Новости партнеров

Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
На Брежневой сидит лучше: жена Меладзе в платье затмила артистку
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове
Почему Пугачева не расстается с черной повязкой на голове
Назван самый безопасный алкогольный напиток
Назван самый безопасный алкогольный напиток