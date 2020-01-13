Названы все претенденты на антипремию в кино "Золотая малина"

Среди потенциальных лауреатов фильмы "Кошки", "Зеровилль", "Стекло" и другие

"Кошки" Фото: YouTube

Помимо почетных наград в кино таких, как "Золотой глобус", который недавно вручили, актеров и режиссеров также награждают весьма постыдной премией. Это "Золотая малина", которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. И уже известен шорт-лист.

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В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов – нашумевший мюзикл "Кошки", последний "Рэмбо", сиквел "Годзиллы", ребут "Хеллбоя", "Стекло" М. Найта Шьямалана, "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи.

Полный список номинантов на премию "Золотая малина" :

"Годзилла: Король монстров"

"Зеровилль"

"Кошки"

"Море соблазна"

"Мэдея на похоронах"

"Призраки Шэрон Тейт"

"Репродукция"

"Рэмбо: Последняя кровь"

"Стекло"

"Фанатик"

"Хеллбой"

Также опубликованы шорт-листы претендентов в актерской, режиссерской и других категориях. Например, худшими актерами предварительно нужно полагать Джерарда Батлера ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймса Макэвоя ("Стекло"), Киану Ривза ("Репродукция"), Сильвестра Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джона Траволту ("Фанатик"), Джеймса Франко ("Зеровилль") и Дэвид Харбор – за нового Хеллбоя в новом "Хеллбое".

Список потенциально худших актрис такой:

Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт"),

Милла Йовович ("Хеллбой"),

Деми Мур ("Корпоративные животные"),

Тайлер Перри ("Похороны Мэдэи"),

Ребел Уилсон ("Мошенницы"),

Меган Фокс ("Зеровилль"),

Энн Хэтэуэй ("Мошенницы" и "Море соблазна"),

Франческа Хэйуорд ("Кошки").

За ягоду-малину "Худший режиссер" сразятся:

Андреа Берлофф ("Адская кухня"),

Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"),

Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"),

Фред Дерст ("Фанатик"),

Нил Маршалл ("Хеллбой"),

Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт"),

Джеймс Франко ("Зеровилль"),

Ной Хоули ("Люси в небесах"),

Том Хупер ("Кошки"),

М. Найт Шьямалан ("Стекло").

В числе картин с худшими сценариями:

"Адская кухня",

"Годзилла: Король монстров",

"Кошки",

"Люси в небесах",

"Призраки Шэрон Тейт",

"Похороны Мэдэи",

"Рэмбо: Последняя кровь",

"Стекло",

"Хеллбой,

"Щегол".

А худшим ремейком или сиквелом окажется кто-то из этих претендентов: "Годзилла: Король монстров", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Падение ангела", "Похороны Мэдэи", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Хеллбой".

Напомним, что в Нью-Йорке отгремела 29-я церемония награждения независимого кино – Gotham Independent Film Awards.

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