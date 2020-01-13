Названы все претенденты на антипремию в кино "Золотая малина"
Среди потенциальных лауреатов фильмы "Кошки", "Зеровилль", "Стекло" и другие
Помимо почетных наград в кино таких, как "Золотой глобус", который недавно вручили, актеров и режиссеров также награждают весьма постыдной премией. Это "Золотая малина", которая вручается худшим фильмам, худшим актерам, худшим режиссерам и сценаристам. И уже известен шорт-лист.
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В шорт-листе на звание худшего фильма 2019 года оказались одиннадцать картин, из которых позже будут выбраны пять номинантов. В числе претендентов – нашумевший мюзикл "Кошки", последний "Рэмбо", сиквел "Годзиллы", ребут "Хеллбоя", "Стекло" М. Найта Шьямалана, "Море соблазна" с Мэттью МакКонахи.
Полный список номинантов на премию "Золотая малина" :
- "Годзилла: Король монстров"
- "Зеровилль"
- "Кошки"
- "Море соблазна"
- "Мэдея на похоронах"
- "Призраки Шэрон Тейт"
- "Репродукция"
- "Рэмбо: Последняя кровь"
- "Стекло"
- "Фанатик"
- "Хеллбой"
Также опубликованы шорт-листы претендентов в актерской, режиссерской и других категориях. Например, худшими актерами предварительно нужно полагать Джерарда Батлера ("Падение ангела"), Мэттью Макконахи ("Море соблазна"), Джеймса Макэвоя ("Стекло"), Киану Ривза ("Репродукция"), Сильвестра Сталлоне ("Рэмбо: Последняя кровь"), Джона Траволту ("Фанатик"), Джеймса Франко ("Зеровилль") и Дэвид Харбор – за нового Хеллбоя в новом "Хеллбое".
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Список потенциально худших актрис такой:
- Хилари Дафф ("Призраки Шэрон Тейт"),
- Милла Йовович ("Хеллбой"),
- Деми Мур ("Корпоративные животные"),
- Тайлер Перри ("Похороны Мэдэи"),
- Ребел Уилсон ("Мошенницы"),
- Меган Фокс ("Зеровилль"),
- Энн Хэтэуэй ("Мошенницы" и "Море соблазна"),
- Франческа Хэйуорд ("Кошки").
За ягоду-малину "Худший режиссер" сразятся:
- Андреа Берлофф ("Адская кухня"),
- Эдриан Грюнберг ("Рэмбо: Последняя кровь"),
- Майкл Доэрти ("Годзилла: Король монстров"),
- Фред Дерст ("Фанатик"),
- Нил Маршалл ("Хеллбой"),
- Дэниэл Фэррандс ("Призраки Шэрон Тэйт"),
- Джеймс Франко ("Зеровилль"),
- Ной Хоули ("Люси в небесах"),
- Том Хупер ("Кошки"),
- М. Найт Шьямалан ("Стекло").
В числе картин с худшими сценариями:
- "Адская кухня",
- "Годзилла: Король монстров",
- "Кошки",
- "Люси в небесах",
- "Призраки Шэрон Тейт",
- "Похороны Мэдэи",
- "Рэмбо: Последняя кровь",
- "Стекло",
- "Хеллбой,
- "Щегол".
А худшим ремейком или сиквелом окажется кто-то из этих претендентов: "Годзилла: Король монстров", "Люди Икс: Тёмный Феникс", "Падение ангела", "Похороны Мэдэи", "Рэмбо: Последняя кровь", "Стекло", "Хеллбой".
Напомним, что в Нью-Йорке отгремела 29-я церемония награждения независимого кино – Gotham Independent Film Awards.
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