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Не Боратом единым: лучшие образы именинника Саши Барона Коэна

Сегодня, 10:25

13 октября комик и актер празднует 49-летие

13 октября Саша Барон Коэн празднует свой 49-й день рождения. Его самым популярным и узнаваемым персонажем стал Борат Сагдиев, о котором скоро выйдет новый фильм. Однако актер воплотил на экранах еще минимум пять потрясающих героев. О них мы расскажем далее в материале.

Откуда возник Борат?

Казахстанский журналист Борат Сагдиев, появившийся на экранах в 2006 году, стал предметом международного скандала. Несмотря на то, что картина "Борат" получила множество наград, и была выдвинута на "Оскар", ее запретили к показу в ряде стран.

Саша Барон Коэн в интервью рассказывал, что на создание этого персонажа его вдохновило путешествие по югу России. Комик встретил там мужчину, который произвел на него такое впечатление, что Коэн буквально списал с него провокационного Бората.

Борат
Фото: imdb

Али Джи

MC из пригорода Ист-Энда Коэн придумал в 1999 году. Этот персонаж довольно иронично высмеивал увлечение молодых людей рэпом и хип-хопом.

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Али Джи появился в короткометражке "Рождественское послание Али Джи к нации", комедии "Али Джи в парламенте", и даже получил собственное телешоу. Вы наверняка видели его в клипе Мадонны на песню Music.

Бруно

Нет, это не Бен Стиллер. Это еще один вымышленный персонаж Саши. Гламурный журналист из Австрии по имени Бруно – настоящий тролль. В одноименном фильме 2009 года он врывался на ивенты и выводил из себя знаменитостей.

Бруно
Фото: imdb

Адмирал-генерал Аладин

Адмирал-генерал Хаффаз Аладин – главный герой фильма "Диктатор". Картина о деспотичном восточном правителе собрала большое количество противоречивых отзывов критиков, даже несмотря на классный каст: Меган Фокс, Бена Кингсли, Анну Фэрис и Эдварда Нортона.

Адмирал-генерал Хаффаз Аладин
Фото: imdb

Адольфо Пирелли

Не только комедийные и абсурдные персонажи в списке у Саши Барона Коэна. Свой талант он по-настоящему раскрыл в картине Тима Бертона "Суини Тодд: Демон-парикмахер с Флит-стрит", где сыграл итальянского цирюльника Адольфо Пирелли – соперника Суинни Тодда (Джонни Депп).

Ранее вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Кинга. Мы также писали, что в Ливерпуле возобновились съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном.

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