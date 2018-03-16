Не Джоли, но и не хуже: рецензия на фильм "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер

Можно с уверенностью сказать, что имя Лара Крофт у многих ассоциируется со знаменитой Анджелиной Джоли. Так уж сложилось, что снимать ремейки в Голливуде (и не только) в последнее время стали все чаще и чаще. Вы могли бы подумать: "Ну вот, снова им нечего снимать, добрались и до Лары Крофт"? Так вот, "Tomb Raider: Лара Крофт" с Алисией Викандер – это не типичный ремейк.

Сравнение фильмов можно свести лишь к одной мысли: это две разные киноленты, с разными сюжетами, но общей идеей и главной героиней – Ларой Крофт.

Фото: кадр из видео YouTube

СЮЖЕТ. 21-летняя Лара живет одна, зарабатывает на жизнь работой курьера, занимается боевыми искусствами. Девушке предлагают подписать документы, подтверждающие кончину отца, пропавшего при загадочных обстоятельствах семь лет тому назад. Подписав бумаги, Лара сможет получить огромное наследство и особняк в придачу, но признавать отца погибшим она отказывается. Вместо этого, узнав о папином увлечении реликвиями и сверхъестественными вещами, Крофт отправляется на его поиски на таинственный остров Яматай, где расположена гробница богини Химико, которую уже семь лет пытается вскрыть тайная организация. Там и начинается весь экшн. История Лары Крофт из 2018 – тот же приключенческий боевик в стиле "Индианы Джонса", с погонями, злодеями и стрельбой.

Фото: кадр из видео YouTube

Возможно, в какой-то момент фильм может показаться уж слишком незамысловатым и не насыщенным тайнами, загадками и захватывающими моментами, но концовка дала четко понять о том, что будет продолжение, и не одно. Дабы не портить будущее впечатление, надо сказать, что в фильме все же есть сцены, когда вздрагиваешь от неожиданности, сопереживаешь Ларе Крофт и недоумеваешь, как она смогла выжить, после сплавления по бурной реке в джунглях.

Фото: кадр из видео YouTube

СПЕЦЭФФЕКТЫ. Фильм с Джоли снимался в теперь уже далеком 2001, графика тогда была соответствующей (при этом, нельзя сказать, что "старая" Крофт была провалом в этом смысле). Но в "Tomb Raider: Лара Крофт" 2018 дела обстоят, конечно, лучше. Красиво показана сцена шторма в океане, а также поход в гробницу и все, что происходило внутри. Смотреть фильм однозначно стоит на широком экране в формате 3D.

Фото: кадр из видео YouTube

ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ. Расхитительница гробниц в этом фильме представлена девушкой, скучающей по отцу, покинувшем ее много лет назад. Она смелая, готова пойти на риск, но это не та "Лара секс-символ" в исполнении Джоли. Алисия больше напоминает "девушку из соседнего двора", близкую к реальности.

Что касается второстепенных героев, то в этом фильме им уделили не так уж и много времени, но все они отлично справились со своей ролью. Они словно дополняют Лару, выдвигая ее на первый план, как и должно быть. Даже злодей показался не таким уж "типичным злодеем", а лишь человеком, который с помощью Крофт хотел добиться цели, к которой шел семь лет.

В итоге, мы видим киноленту, которая вполне себе вписывается в рамки современных боевиков с легким сюжетом и яркой картинкой, которые можно посмотреть один раз и забыть до выхода следующей части фильма.

Отметим, что первыми премьеру фильма "Tomb Raider: Лара Крофт" в кинотеатре "Оскар" посмотрели украинские знаменитости. Среди них: Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, Наталка Карпа, Constantine, Виктор Андриенко, Вячеслав Соломка, Vilna и Laud.















Напомним, в недавнем интервью Алисия Викандер рассказа о фильме и сравнении с Анджелиной Джоли.