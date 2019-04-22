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Не Халк: фанатам рассказали, кто худший персонаж из Мстителей

Этот персонаж не обладает суперспособностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Джеймс Роуди Роудс
Джеймс Роуди Роудс
Фото: YouTube

В преддверии премьеры фильма "Мстители: Финал", трейлер которого понравился фанатам, журналисты издания The Independent составили список худших персонажей Мстителей, которые не имеют выдающихся суперспособностей и трогательных историй из прошлого.

Первое место занял полковник Джеймс Роуди Роудс, или Боевая машина. Он использует бронированный костюм с тяжелым вооружением, созданный компанией на базе прототипа костюма Тони Старка.

За ним в списке худших персонажей Мстителей расположилась Богомолица (Мантис), в которой, по мнению журналистов, нет ничего особенного. Богомолица – молодая женщина-эмпат, выращенная Эго, которую вербуют Стражи Галактики. С самого детства она помогала всем своими способностями.

Третью строчку занял Соколиный Глаз, он же Клинт Бартон. Соколиный Глаз – бывший агент Щ.И.Т. Персонаж не обладает сверхъестественными способностями, у него есть только лук и стрелы.

Также в пятерку худших героев также попали Доктор Стрэндж, которого журналисты раскритиковали за игру Бенедикта Камбербэтча, и дочь Таноса и член Стражей Галактики Гамора.

А вот рейтинг лучших персонажей Мстителей возглавил Тор.

Напомним, студия Marvel опубликовала новое видео под названием To the End ("До конца" или "К концу"). Отметим, что в сети появился еще один трейлер картины. Видео за считанные часы стало интернет-хитом.

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marvel Доктор Стрэндж мстители персонаж
Источник: Сегодня
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