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Не окупились: ТОП самых провальных фильмов 2019 года

В этот список вошли фильмы, которые понравились зрителям, однако результаты в прокате – провальные

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:03
"Люди в черном: Интернешнл"
"Люди в черном: Интернешнл"
Фото: YouTube

2019 год достаточно богатый на кинопремьеры, однако не все оказались успешными. Многие фильмы даже не смогли окупить бюджет. Поэтому издание EW назвало самые интересные фильмы этого лета, которые провалились в прокате с треском.

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Среди таких картин оказались даже "Люди Икс", в которых снялась Софи Тернер.

"Шафт" — 21 млн долларов

Даже самая прибыльная звезда не всегда способна вытянуть проект. Журналисты подсчитали, что за свою карьеру Сэмуэл Л. Джексон принес студиям 13, 3 млрд долларов. Но сиквелу "Шафта" это никак не помогло.

"Люди Икс: Темный Феникс" — 252 млн долларов

Создатели картины столкнулись с проблемами еще на стадии разработки кинокомикса, что негативно сказалось на конечном результате, из-за чего лента не смогла окупить бюджет в 200 млн долларов. Фанаты Софи Тернер сильно разочарованы.

"Детские игры" — 29 млн долларов

Попытка перезапустить хоррор-франшизу о кукле-маньяке по имени Чаки провалилась с треском. Несмотря на великолепную озвучку Марка Хэмилла и достаточное количество положительных отзывов, повторить успех "Детских игр" 1988 года создателям не удалось.

"Годзилла 2: Король монстров" — 385 млн долларов

Трейлеры и кадры "Годзиллы 2" обещали зрелищные поединки чудовищ, но не получилось экшена. Фильм ничего не смог показать, отчего внимание с этого фильма быстро переключилось на другие проекты.

"Мертвые не умирают" — 14 млн долларов

Звездный актерский состав фильма: Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлои Севиньи, Селена Гомес, а также режиссер Джим Джармуш не сумели привнести в зомби-комедию чего-то уникального и увлекательного для зрителей и критиков, которые назвали фильм безжизненным.

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"Люди в черном: Интернэшнл" — 250 млн долларов

Дуэт Криса Хемсворта и Тессы Томпсон оказался гораздо слабее Томми Ли Джонса и Уилла Смита. Создателям не удалось оживить популярную франшизу и это, конечно, печально. Ведь, скорее всего будет сиквел.

"Форсаж: Хоббс и Шоу" — 331 млн долларов

Создатели "Хоббса и Шоу" еще на стадии продвижения фильма не побоялись представлять трехминутные трейлеры и показывать множество зрелищных кадров. То, что спин-офф "Форсажа" окажется успешным и привлечет внимание миллионов зрителей, было очевидно. Так и случилось: харизма Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэйтема принесла картине больше 300 млн долларов.

Напомним, ранее издание Indie Wire опубликовало рейтинг ста лучших фильмов по версии зрителей. Лидером этого списка оказалась кинокартина "Волшебник страны Оз" 1939 года.

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