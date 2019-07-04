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Не соскучишься: ТОП самых ожидаемых сериалов июля

В эфир выходят новые сериалы, долгожданные новые сезоны и даже перезагрузки фильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
"Четыре свадьбы и одни похороны"
"Четыре свадьбы и одни похороны"
Фото: YouTube

Летом многие каналы и стриминговые сервисы стремятся заполнить эфир новыми шоу или новыми сезонами, например, девятый сезон "Форс-мажоров". Поэтому июль обещает быть жарким. Предлагаем список – самые ожидаемые сериалы июля 2019.

Смотрите видео, почему сериалы из 90-х популярны до сих пор:

В июле стартуют как новые сериалы, так и полюбившиеся проекты с новыми сезонами.

"Последние цари"

Премьера: 3 июля

Это новая история на последние годы правления династии Романовых. Действия сериала начинаются с 1896 года, когда Николай II сел на престол, и закончится расстрелом царской семьи в 1918 году.

"Очень странные дела" (3 сезон)

Премьера: 4 июля

Приключения жителей спокойного городка Хоукинс продолжаются. Теперь героям предстоит встретиться с еще более страшным и коварным монстром. События становятся все загадочнее... Трейлеры, которые были опубликованы ранее только больше запутывают.

"Форс-мажоры" (9 сезон)

Премьера: 17 июля

Это последний девятый сезон юридической драмы. В новом сезоне появятся все актеры, кроме Меган Маркл, которая вышла замуж за принца Гарри и больше не снимается в кино. Хотя, ходят слухи. чо все же появится "нарезка" из воспоминаний героев сериала о ней.

"Пирсон"

Премьера: 17 июля

Не успел сериал уйти на покой, а подоспел уже и спин-офф "Форс-мажоров". Джина Торрес вернется к роли могущественного адвоката Джессики Пирсон, которая погружается в грязный политическим мир Чикаго.

"Вероника Марс" (4 сезон)

Премьера: 26 июля

Сериал о школьнице-детективе Веронике Марс успешно выходил с 2004 по 2007 год, а в 2014 получил продолжение в виде полнометражного фильма. Теперь Кристен Белл вернется к своей роли в четвертом сезоне сериала.

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"Пенниуорт"

Премьера: 28 июля

Новый сериал по мотивам комиксов DC. Его главный герой – молодой Альфред Пенниуорт, бывший спецназовец, открывший охранное агентство в Лондоне. Одним из его клиентов становится Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Премьера: 31 июля

Телеадаптация известного фильма о любви, интригах и смерти. Сюжет расскажет о четырех друзьях – Майе, Крейге, Эйнсли и Даффи, которые встречаются на одной лондонской свадьбе. Когда церемония идет кувырком, их жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Им предстоит пережить бурный год, полный романтики и горя, политических скандалов, гламурной жизни Лондона, а также справить четыре свадьбы и одни похороны. В главных ролях снимутся Натали Эммануэль (Майя), Брэндон Смит (Крейг), Ребекка Риттенхаус (Эйнсли), Джон Рейнольдс (Даффи), Энди МакДауэлл и другие.

Напомним, BBC Сulture представил список лучших сериалов июня 2019, у которых хороший рейтинг.

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Источник: Сегодня
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