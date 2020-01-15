"Не время умирать": Билли Айлиш исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

Она стала самой молодой исполнительницей в истории, которая исполнит песню для фильма

Билли Айлиш Фото: instagram.com/billieeilish

Популярная американская певица Билли Айлиш исполнит главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Об это стало известно со страницы франшизы в Twitter.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина, смотрите подробности:

Как сообщается на странице франшизы в Twitter, Айлиш стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007. Отмечается, что Билли записала песню совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом.

В фильме сыграют Дэниел Крэйг, Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

Согласно синопсису Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, вооруженным новыми опасными технологиями.

В украинский прокат картина "Не время умирать" выйдет 9 апреля 2020 года.

Напомним, ранее создатели 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" опубликовали первый трейлер картины.

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