"Не время умирать": состоялась премьера песни Билли Айлиш и новый трейлер фильма

Новая композиция отличается от всех ее предыдущих песен

"Джеймс Бонд: Не время умирать" Фото: YouTube

Певица Билли Айлиш, которая побывала на красной дорожке "Оскара-2020" и выступила на церемонии награждения премией, наконец-то презентовала песню к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die). Кроме того, вышел новый трейлер картины с саундтреком Айлиш.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина, смотрите подробности:

Песня также называется No Time To Die. Билли записала ее совместно со своим братом Финнеасом ОʼКоннеллом и стала самой молодой исполнительницей в истории, которая приняла участие в записи саундтрека для фильма об агенте 007.

Что касается трейлера, то в видео показаны все ключевые герои этого фильма. Также неизвестно, выживет ли сам Джеймс Бонд.

Напомним, ранее создатели ленты "007: Не время умирать" представили новые персонажные постеры. Также актеры, сыгравшие в фильме снялись в новой фотосессии для Entertainment Weekly.

Звезды нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Рами Малек и Дэниел Крейг в новой съемке смотрятся весьма гармонично. Мужчины в строгих костюмах и галстуках на черно-белых снимках. В то же время, актрисы в платьях и со свежим макияжем.

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