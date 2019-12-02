"Не время умирать": вышел первый тизер-анонс бондианы

В главной роли – снова Дэниел Крэйг

Кадр из фильма о Джеймсе Бонде Фото: YouTube

В сети, после официального названия картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать", наконец-то появился первый тизер 25-го фильма. Ролик появился на официальном YouTube-канале James Bond 007.

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В коротком тизере собраны кадры со съемок новой части Бондианы. Отмечается, что полноценный трейлер ожидается уже 4 декабря.

Отметим, что спецагента в двадцать пятом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Дэниэл Крэйг. Также в ленте появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Сам номер 007 передадут новому персонажу в исполнении британской актрисы Лашаны Линч. Злодея в ленте "Не время умирать" сыграет звезда "Богемской рапсодии" – Рами Малек.

По сюжету суперагент отходит от дел и проводит пенсию на Ямайке, но его просят временно вернуться к делам. Также стало известно, что премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.

Напомним, ранее появилась информация, что сняться в новой части бондианы предложили самому принцу Чарльзу.

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