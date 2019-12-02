Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Не время умирать": вышел первый тизер-анонс бондианы

В главной роли – снова Дэниел Крэйг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:07
Кадр из фильма о Джеймсе Бонде
Кадр из фильма о Джеймсе Бонде
Фото: YouTube

В сети, после официального названия картины о Джеймсе Бонде "Не время умирать", наконец-то появился первый тизер 25-го фильма. Ролик появился на официальном YouTube-канале James Bond 007.

Узнайте, почему "бондиана" была под угрозой срыва:

В коротком тизере собраны кадры со съемок новой части Бондианы. Отмечается, что полноценный трейлер ожидается уже 4 декабря.

Отметим, что спецагента в двадцать пятом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Дэниэл Крэйг. Также в ленте появятся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Сам номер 007 передадут новому персонажу в исполнении британской актрисы Лашаны Линч. Злодея в ленте "Не время умирать" сыграет звезда "Богемской рапсодии" – Рами Малек.

Читайте также:
Один из вероятных финалов: Джеймс Бонд женится

По сюжету суперагент отходит от дел и проводит пенсию на Ямайке, но его просят временно вернуться к делам. Также стало известно, что премьера фильма состоится 8 апреля 2020 года.

Напомним, ранее появилась информация, что сняться в новой части бондианы предложили самому принцу Чарльзу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Ножи наголо" и "Черный ворон": что посмотреть в кино в выходные "Аббатство Даунтон" и "Цена правды": что посмотреть в кино на выходных
Джеймс Бонд трейлер Дэниэл Крэйг 007 Не время умирать
Реклама

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Как узнать, что мужчина вас не любит: 5 признаков
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 11:01Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Сегодня, 09:08Wellness

Как вылечить ангину у взрослого: лучшие таблетки и народные средства

Сегодня, 08:36Events

Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Вчера, 22:18Психология

Гороскоп на неделю 1-7 декабря: все знаки зодиака

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

Нежность и трепет: в сети обсуждают выступление Тины Кароль и Dan Balan на М1 Music Awards 2019

Вчера, 11:08Events

Первый день зимы: красивые картинки, открытки, фото, стихи и поздравления

Вчера, 11:03Fun

Девушка подобрала бездомного котенка, а он оказался пумой ягуарунди

Вчера, 10:33Шоу-бизнес

Лилия Подкопаева призналась, какое имя дала новорожденной дочери

Вчера, 09:59Техно

ТОП-10 самых лучших дешевых автомобилей 2019 года

Вчера, 08:16Шоу-бизнес

М1 Music Awards. П'ять: список победителей

30 ноябряСтиль

Екатерина Кухар удивила прозрачным нарядом на вечеринке

30 ноябряTravel

Новые правила перевозки ребенка в такси и своем авто: все, о чем нужно знать

30 ноябряFun

Ученых удивил пес, который жил 18 тысяч лет назад: фото

29 ноябряШоу-бизнес

Супруг Анастасии Заворотнюк уехал из России с близкой подругой актрисы

29 ноябряFun

Что подарить на Новый год 2020: идеи подарков для всех

29 ноябряШоу-бизнес

Украинка победила в Miss Summer International 2019: что известно об Анне Гаврылив

Новости партнеров

ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Названа самая опасная группа крови
Названа самая опасная группа крови
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Лонг боб – изумительная женская стрижка на средние волосы
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Онколог перечислил факторы, влияющие на появление рака
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Виктория Бекхэм выбрала звездных крестных для сына и дочки
Виктория Бекхэм выбрала звездных крестных для сына и дочки