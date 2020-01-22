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"Не время умирать": звезды грядущего фильма снялись для Entertainment Weekly

Главные герои фильма появились на новых снимках

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Рами Малек и Дэниел Крейг
Рами Малек и Дэниел Крейг
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

Накануне премьеры юбилейного фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде, актеры, сыгравшие в фильме снялись в новой фотосессии для Entertainment Weekly. Отметим, что фильм получил название "Не время умирать", а в Сети уже есть первый трейлер.

Агента 007 в новом фильме о Бонде сыграет женщина, узнайте подробности:

Звезды нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" Рами Малек и Дэниел Крейг в новой съемке смотрятся весьма гармонично. Мужчины в строгих костюмах и галстуках на черно-белых снимках. В то же время, актрисы в платьях, свежим макияжем.

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По сюжету, Джеймс Бонд уйдет в отставку и уедет на Ямайку, и его номер присвоят новому агенту. Дальше герои будут вести расследования вместе. Источники сообщают, что нового персонажа ввели в фильм потому, что вокруг ленты "было много разговоров о том, актуален ли Бонд из-за того, кем он является и как он относится к женщинам".

Актерский состав 25-го фильма о Джемсе Бонде: Дэниел Крейг, Рами Малек, Лашана Линч, Леа Сейду
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Актеры Рами Малек и Дэниел Крейг
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Актеры Рами Малек и Дэниел Крейг
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Актеры Рами Малек и Дэниел Крейг
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Актеры Рами Малек и Дэниел Крейг
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
Актрисы Лашана Линч и Леа Сейду
Фото: instagram.com/entertainmentweekly
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Премьера фильма запланирована на апрель 2020 года, а Дэниэл Крейг в последний раз исполнит роль Джеймса Бонда. Также в картине играют Райф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Образ злодея в новой части бондианы воплотит звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

Напомним, что сняться в новой части бондианы предложили самому принцу Чарльзу.

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Джеймс Бонд фильм 007 Дэниел Крейг Рами Малек Не время умирать
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