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"НЕАНГЕЛЫ" презентовали новое live-видео на песню "Скучаю"

Это совместная композиция Славы Каминской и Евгения Хмары

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:24
"НЕАНГЕЛЫ"
"НЕАНГЕЛЫ"
Фото: пресс-служба

Украинская группа НЕАНГЕЛЫ, которая выпустила новую песню без цензуры, презентовала новое live-видео на совместную песню Славы Каминской и Евгения Хмары "Скучаю".

Узнайте также, как солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" готовились к старту своего всеукраинского тура:



В видео всего два цвета, но вся палитра эмоций, два героя в кадре, но оба – главные. Здесь все слова о любви, и это чувствуется в каждой ноте. Ничего лишнего, только "Скучаю" под аккомпанемент пианиста-виртуоза Евгения Хмары.

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"Скучаю" – одна из моих любимых песен в альбоме #13. Почему? Просто бывают такие песни, в которых каждое слово – неслучайно. В ней пережитые чувства, боль и любовь! "Скучаю" не может стать очередной. А когда она исполнена под аккомпанемент такого крутого современного музыканта как Евгений Хмара – я считаю, у слушателей просто нет шансов!", – рассказала Слава Каминская.

Напомним, ранее группа "НЕАНГЕЛЫ" представила чувственную песню под названием "До и после". На официальном YouTube-канале группы опубликовано видео, на заставке которого в белой шляпе и одной перчатке позирует Слава Каминская.

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