НЕАНГЕЛЫ презентовали взрывной клип на песню "Удары"

"Удары" – это песня о том, что счастье у каждой из нас внутри

НЕАНГЕЛЫ Фото: instagram.com/neangely.official

Украинская группа НЕАНГЕЛЫ, солистка которой заинтриговала фото с возлюбленным, презентовала клип на новый трек "Удары". Автором слов и музыки стала Катерина Офлиян. Режиссером видеоклипа выступил Сергей Ткаченко.

НЕАНГЕЛЫ презентовали новый клип Фото: instagram.com/neangely.official

"Удары" – это песня о том, что счастье у каждой из нас внутри. Стоит только его в себе отыскать. Слава и Виктория призывают: танцуйте, пойте, отрывайтесь, доверяйте своей интуиции и чувствам. В любой непонятной ситуации – создавайте свое настроение самостоятельно.

НЕАНГЕЛЫ презентовали клип "Удары" Фото: instagram.com/neangely.official

Так НЕАНГЕЛЫ поступают и в видеоклипе, выражая все свои эмоции в танце. Это честные, откровенные, настоящие чувства и переживания, воссозданные в танце.



Стоит отметить, что "Удары" войдут в новый альбом НЕАНГЕЛОВ "13", релиз которого уже анонсирован на 13 июня 2019 года. Вместе с ним девушки отправятся во всеукраинский тур с финальной точкой в киевском Дворце Спорта 4 декабря.

Напомним, недавно группа НЕАНГЕЛЫ представила композицию. Свет увидел глубокий лирический трек дуэта под названием "Папа". А вот знаменитая украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская на своей странице в Instagram разместила несколько ярких снимков. На фото артистка позирует с участницами группы НЕАНГЕЛЫ Славой Каминской и Викой Смеюхой.

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