Недетская сказка: появился впечатляющий трейлер фильма "Щелкунчик и четыре королевства"

В фильме снялись Кира Найтли, Морган Фриман, Маккензи Фой, Мэттью Макфэдиен, Хелен Миррен, а также украинец Сергей Полунин

"Щелкунчик и 4 королевства". Фото: dhnet.be

Наконец мы дождались трейлера нового фильма студии Disney "Щелкунчик и четыре королевства". Видео просто стало хитом сети.

В фильме снялись Кира Найтли, Морган Фриман, Маккензи Фой, Мэттью Макфэдиен, Хелен Миррен, а также украинец Сергей Полунин.

По сюжету фильма, главная героиня Клара, получив необычный подарок на Рождество, отправляется в невероятное приключение. Она путешествует по удивительным странам, однако главной становится встреча с опасным Мышиным Королем.

Премьера фильма состоится 8 ноября этого года.

Напомним, недавно в украинских кинотеатрах киноманы смогли наконец посмотреть прекрасный семейный фильм "Кристофер Робин". Повзрослевший Кристофер Робин (Юэн МакГрегор), бывший мальчик из сказки о Винни Пухе, потерял свое воображение и теперь разрывается между работой и семьей. Но его находит давний друг медвежонок Винни Пух (Джим Каммингс), и вместе они отправляются в Стоакровый лес, чтобы найти остальных зверей и пережить новое приключение. Кто не успел посмотреть фильм, можно для начала пересмотреть трейлер, а затем идти в кино.