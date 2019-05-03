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Немного спойлеров и юмора: появились фото 4-й серии 8-го сезона "Игры престолов"

Не только создатели сериала, но и сами актеры опубликовали забавные снимки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
"Игра престолов" 4 серия 8 сезона
"Игра престолов" 4 серия 8 сезона
Фото: instagram.com/comicbook

После выхода 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" не все поклонники остались довольны качеством и финалом серии. Создатели проекта поспешили пояснить, как именно нужно смотреть этот эпизод. В то же время канал HBO поделился новыми кадрами – фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов".

Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
Фото 4 серии 8 сезона "Игры престолов"
Фото: instagram.com/comicbook
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Отметим, что новые изображения почти не содержат спойлеров. На них запечатлены ключевые герои, которые после эпического боя с Королем Ночи и армией мертвецов хоронят падших. А погибло в третьей серии немало знакомых нам героев: Лианна Мормонт, Теон Грейджой, Скорбный Эдд, Берик Дондаррион, Джорах Мормонт, до последнего защищавший Дейенерис.

На остальных снимках мы видим Серсею и Эурона, флот под флагами Дейенерис, дракона Дени. Кстати, исполнители ролей в "Игре престолов" также поделились снимками со съемок эпичной битвы. В частности, это актриса, исполнившая роль Лианны Мормонт – Белла Рамзи. Также показал снимок со съемок и Дэниэл Портман – исполнитель роли Подрика.

Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
Актеры "Игры престолов" поделились новыми снимками
Фото: Instagram
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Владимир Фурдик (Король Ночи) также поделился забавными снимками.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая. Отметим, что ранее мы делали обзор 3 серии 8 сезона "Игры престолов".

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Источник: Сегодня
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