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Неожиданно: группа АГОНЬ выступит с Ириной Горбачевой на открытии Atlas Weekend 2019

Музыканты выступят в рамках фестиваля дважды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
Группа АГОНЬ выступит на открытии Atlas Weekend – 2019 с Ириной Горбачевой
Группа АГОНЬ выступит на открытии Atlas Weekend – 2019 с Ириной Горбачевой
Фото: пресс-служба

Пятый, юбилейный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019 стартует 9 июля и продлится до 14 июля включительно. Ранее мы писали расписание выступлений звезд на фестивале по дням.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

Событие порадует нас новыми выступлениями и шоу. Так, известная группа АГОНЬ будет представлена в рамках фестиваля дважды.

Первый раз музыканты выступят 9 июля (в 19:00) на главной сцене музыканты отыграют сет из супер хитов и представят новый трек "Тебе 20", а второй – 11 июля (19:00-20:00). Ребята станут приглашенными гостями YouTube Music Stage, где пройдет public talk с артистами.

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В звездном общении компанию группе составит актриса театра и кино Ирина Горбачева, которая сыграла главную женскую роль в новом клипе АГОНЬ "Тебе 20". Эксклюзивная предпремьера нового видео также состоится в рамках Atlas Weekend – 2019.

Напомним, ранее группа АГОНЬ представила новый клип на песню "Найди меня" из нового альбома ЗАКЛАДКА.

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Источник: Сегодня
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