Неожиданно! Махершала Али станет новым Блэйдом в киновселенной Marvel

Представители Marvel Studios представили актера на Comic Con в Сан-Диего

Махершала Али Фото: Getty Images

На днях на Comic Con в Сан-Диего представители Marvel Studios объявили официальную дату премьеры сольного фильма о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Однако не тлько это порадовало поклонников супергеройской вселенной. Оказывается, что студия подготовила "реинкарнацию" культового "Блэйда" – а главную роль сыграет Махершала Али.

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Оскароносный Махершала Али заменит в роли Блэйда Уэсли Снайпса, сыгравшего героя в оригинальной трилогии. Отметим, что Снайпс играл Блэйда с 1998 по 2004 и намекнул недавно, что вернулся бы к этой роли. Однако Marvel кандидатуру Уэсли даже не рассматривала – инсайдеры утверждают, что Кевин Файги лично хотел увидеть во главе нового "Блэйда" именно звезду "Зеленой книги".

Махершала Али сыграет Блэйда Фото: AFP

С миром Marvel Али, к слову, уже знаком. В первом сезоне "Люка Кейджа" он сыграл весьма колоритного злодея. Интересно, что в третьем сезоне "Настоящего детектива" Али снимался со Стивеном Дорффом, звездой "Блэйда" оригинального.

У нового "Блэйда" уже есть и официальный логотип, а вот точной даты премьеры пока нет.

Напомним, Махершала Али, сыгравший роль в фильме "Зеленая книга" и получивший за нее "Оскар", выступит как продюсер и исполнитель главной роли в биографической драме под названием "Solitary" ("Одиночка").

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