Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неожиданно! Махершала Али станет новым Блэйдом в киновселенной Marvel

Представители Marvel Studios представили актера на Comic Con в Сан-Диего

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Махершала Али
Махершала Али
Фото: Getty Images

На днях на Comic Con в Сан-Диего представители Marvel Studios объявили официальную дату премьеры сольного фильма о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Однако не тлько это порадовало поклонников супергеройской вселенной. Оказывается, что студия подготовила "реинкарнацию" культового "Блэйда" – а главную роль сыграет Махершала Али.

Узнайте о неизвестных версиях известных фильмов:

Оскароносный Махершала Али заменит в роли Блэйда Уэсли Снайпса, сыгравшего героя в оригинальной трилогии. Отметим, что Снайпс играл Блэйда с 1998 по 2004 и намекнул недавно, что вернулся бы к этой роли. Однако Marvel кандидатуру Уэсли даже не рассматривала – инсайдеры утверждают, что Кевин Файги лично хотел увидеть во главе нового "Блэйда" именно звезду "Зеленой книги".

Махершала Али сыграет Блэйда
Махершала Али сыграет Блэйда
Фото: AFP

С миром Marvel Али, к слову, уже знаком. В первом сезоне "Люка Кейджа" он сыграл весьма колоритного злодея. Интересно, что в третьем сезоне "Настоящего детектива" Али снимался со Стивеном Дорффом, звездой "Блэйда" оригинального.

Читайте также
Достойна: Натали Портман сыграет фем-версию Тора в новом фильме Marvel

У нового "Блэйда" уже есть и официальный логотип, а вот точной даты премьеры пока нет. 

Напомним, Махершала Али, сыгравший роль в фильме "Зеленая книга" и получивший за нее "Оскар", выступит как продюсер и исполнитель главной роли в биографической драме под названием "Solitary" ("Одиночка").

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лучшим актером второго плана стал Махершала Али Рами Малек, Оливия Колман, Махершала Али и другие: названы все победители премии BAFTA 2019 Названы все победители кинопремии "Золотой глобус 2019"
блэйд marvel Махершала Али
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями
Пугачева подставила сотрудников вокзала своей выходкой (видео)
Пугачева подставила сотрудников вокзала своей выходкой (видео)
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Врачи назвали самый полезный летний фрукт
Врачи назвали самый полезный летний фрукт

Популярные статьи

Сегодня, 12:33Fun

22 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 12:11Food

Как приготовить соус песто: три лучших рецепта

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

В сети обсуждают возможный роман экс-мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу

Вчера, 11:10Психология

Как назвать девочку в августе 2019 года: красивые женские имена

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 21 июля-27 июля для всех знаков зодиака

20 июляАфиша

Церемония закрытия ОМКФ 2019: видео с красной дорожки

20 июляПсихология

Как назвать мальчика в августе 2019 года: лучшие мужские имена

20 июляШоу-бизнес

23-летняя Кендалл Дженнер полностью обнажилась в фотосессии

20 июляШоу-бизнес

Алена Шоптенко поделилась редким фото с мужем

20 июляFood

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

20 июляFun

20 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

19 июляШоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились в отпуск: известно место

19 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июляЭксклюзив

Янина Соколова: До 19 лет я была уверена, что мое развитие возможно только в России

19 июляТехно

Пользователи массово "выбрасывают" iPhone и покупают Samsung

Новости партнеров

Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе
Растрепанная Ани Лорак появилась в новом образе
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Настя Каменских показала нежное фото с мужем
Настя Каменских показала нежное фото с мужем
Ученые назвали опасный для сердца продукт
Ученые назвали опасный для сердца продукт
В Израиле собак учат диагностировать рак
В Израиле собак учат диагностировать рак
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Как поменяло время голливудских красоток за 30 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь