Неожиданно! Назван самый высокооплачиваемый актер по версии Forbes

Первое место в рейтинге занимает Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон Фото: AFP

Американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который женился на Гавайях, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года! Соответствующий список составил американский журнал Forbes и был опубликован в среду на сайте издания.

Смотрите видео о том, откуда у миллиардеров из списка Forbes столько денег:

Согласно данным журнала, 47-летний актер и режиссер за 12 месяцев заработал 89,4 миллионов долларов, переместившись в рейтинге журнала со второго места в прошлом году на первое.

Как отмечает издание, Дуйэн Джонсон получает гонорары до 23,5 млн долл за картину и 15% выручки от кассовых сборов таких франшиз, как "Джуманджи: Зов джунглей". Эта картина собрала в мировом прокате почти миллиард долларов. Также Джонсону причитается и 700 тысяч долларов за каждый эпизод популярного телесериала "Футболисты" на канале HBO.

Дуэйн Скала Джонсон Фото: instagram.com/therock

Второе место в списке занимает Крис Хемсворт, заработавший за календарный год 76,4 млн долларов. Он сыграл фантастическом блокбастере "Мстители: Финал", собравшем в мировом прокате 2,796 млрд долл и отобравшем звание самой кассовой ленты в истории у "Аватара" Джеймса Кэмерона.

Крис Хемсворт Фото: Getty Images

Замыкает первую "тройку" богачей, как и в прошлом году, Роберт Дауни – младший (66 млн долл).

Роберт Дауни-младший Фото: Getty Images

Далее в ежегодном рейтинге Forbes следуют звезда Болливуда Акшай Кумар (65 млн), Джеки Чан (58 млн), Брэдли Купер (57 млн), комик Адам Сэндлер (57 млн) и Крис Эванс (43,5 млн). Последние места в первой "десятке" перечня достались Полу Радду (41 млн) и Уиллу Смиту (35 млн).

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Forbes учитывал заработки звезд за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года до уплаты налогов.

Напомним, ранее журнал Forbes уже опубликовал свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров сериалов.

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