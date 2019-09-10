Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Неожиданно: Pianoбой и Alina Pash выпустили новый совместный клип

В новой видеработе снялись украинские знаменитости

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
Кадр из клипа Перша леді Pianoбой
Кадр из клипа Перша леді Pianoбой
Фото: YouTube

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал новый клип на песню "Перша леді", записанную совместно с финалисткой шоу "Х-фактор-6" Алиной Паш (Alina Pash), которая недавно получала угрозы.

Смотрите видео о том, как  Дмитрий Шуров собрал полный дворец "Украина":

Премьера видео состоялась 10 сентября. Так, в новой видеработе снялись украинские знаменитости – актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, дизайнер Лилия Литковская, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, телеведущие Каролина Ашион и Василиса Фролова и другие известные личности.

Читайте также:
Дмитрий Шуров рассказал о трехдневном путешествии с баскетболистками

Как оказалось, после записи демо Шуров понял, что в ней не хватает голоса сильной, свободной и несколько дерзкой женщины. А в голове у Дмитрия сразу зазвучал голос Алины Паш.

Напомним, ранее группа Pianoбой представили клип на новую песню "Все, що тебе не вбиває". Именно проблеме детской травли, непониманию и неприятию в обществе посвящен новый клип группы Pianoбой. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Было страшно": Олег Винник и Pianoбой рассказали об экстремальных авиаперелетах Pianoбой, ALEKSEEV и DZIDZIO рассказали о значении государственного флага Макс Барских и Дмитрий Шуров рассказали о любви к тортикам
клип Дмитрий Шуров Pianoбой Alina Pash
Реклама

Новости партнеров

​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
​Аллигаторы-альбиносы ждут «пополнения»
Секреты ухода за орхидеей
Секреты ухода за орхидеей
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах
Астрологи назвали союзы, которые составлены на небесах

Популярные статьи

Сегодня, 14:14Wellness

Почему дергается глаз: причины нервного тика

Сегодня, 07:00Food

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

Вчера, 20:02Шоу-бизнес

Креативно! В сети показали, как выглядит приглашение на свадьбу Ксении Собчак

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 19:33Шоу-бизнес

Умерла 16-летняя актриса "Облачного атласа": неожиданные причины смерти

Вчера, 18:39Fun

Дельфин "поблагодарил" рыбаков за спасение потомства: видео

Вчера, 18:21Афиша

Умер известный актер, который играл с Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне

Вчера, 17:02Fun

"Выходили вместе из уборной": пассажиров самолета "поймали на горячем"

Вчера, 16:14Шоу-бизнес

Андрей Данилко — о том, почему Сердючка не пошла в политику и о своей свадьбе

Вчера, 15:52Fun

14 тысяч монет: фермер обнаружил невероятный клад на своем участке

Вчера, 13:26Техно

Не Xiaomi: определен самый популярный смартфон 2019 года

Вчера, 10:35Техно

Спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению: фото

8 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

8 сентябряШоу-бизнес

"Счастлива как никогда": Анастасия Приходько обвенчалась

8 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 8-14 сентября для всех знаков зодиака

7 сентябряШоу-бизнес

"Мы вас так ждали!": реакция украинских звезд на освобождение политзаключенных

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Что будет, если насыпать муку в раковину: трюк для домохозяек
Что будет, если насыпать муку в раковину: трюк для домохозяек
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Ученые обосновали, почему с женщиной бесполезно спорить
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Пирожки-пятиминутки: утренняя хитрость
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Як замаринувати скумбрію: кращі рецепти
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Дома из контейнеров: Быстрое решение жилищного вопроса
Дома из контейнеров: Быстрое решение жилищного вопроса