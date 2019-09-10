Неожиданно: Pianoбой и Alina Pash выпустили новый совместный клип

В новой видеработе снялись украинские знаменитости

Кадр из клипа Перша леді Pianoбой Фото: YouTube

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров презентовал новый клип на песню "Перша леді", записанную совместно с финалисткой шоу "Х-фактор-6" Алиной Паш (Alina Pash), которая недавно получала угрозы.

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Премьера видео состоялась 10 сентября. Так, в новой видеработе снялись украинские знаменитости – актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, дизайнер Лилия Литковская, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, телеведущие Каролина Ашион и Василиса Фролова и другие известные личности.

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Как оказалось, после записи демо Шуров понял, что в ней не хватает голоса сильной, свободной и несколько дерзкой женщины. А в голове у Дмитрия сразу зазвучал голос Алины Паш.

Напомним, ранее группа Pianoбой представили клип на новую песню "Все, що тебе не вбиває". Именно проблеме детской травли, непониманию и неприятию в обществе посвящен новый клип группы Pianoбой.

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