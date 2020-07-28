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Неожиданно: Том Хэнкс и его супруга официально стали гражданами Греции

Сегодня, 12:45

У Риты Уилсон есть греческие корни

Знаменитый актер, звезда "Форреста Гампа" Том Хэнкс, который недавно отметил 64-летие, вместе со своей женой получили новые паспорта. Теперь Том Хэнкс и Рита Уилсон – граждане Греции. Знаменитому актеру удалось снова удивить своих фанатов и подтвердил он это в своем Twitter-аккаунте. О столь важном событии для страны также сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

На фотографии, опубликованной в официальном Instagram-аккаунте премьер-министра Греции, Том Хэнкс с его женой и дочерьми позируют с паспортами в руках.

INSTAGRAM

Звездная пара и их дети стали почетными гражданами Греции в прошлом году. До этого Том Хэнкс содействовал в повышении осведомленности о пожарах, которые опустошили районы около Афин в 2018 году.

"Том Хэнкс – человек, который проявил реальный интерес к людям, пострадавшим от пожара в Мати, и продвигал эту проблему в мировых СМИ", – заявил министр внутренних дел Греции Такис Теодорикакос CNN.

Тома Хэнкса и Риту Уилсон часто замечали на отдыхе в Греции. У них также есть недвижимость на острове Антипарос. Кроме того, у жены Тома Хэнкса греческие корни.

Напомним, что ранее Том Хэнкс рассказал, как перенес коронавирус.

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Греция гражданство Том Хэнкс
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