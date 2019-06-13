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Неожиданно: в сериале "Чернобыль" использовали видео украинского режиссера без разрешения

Мужчина заявил, что с ним никто не связывался на счет разрешения на использование идеоролика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:21
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Сериал "Чернобыль" 4 серия когда и где смотреть
Фото: HBO

Канал HBO  выпустил последнюю 5-ю серию сериала "Чернобыль" несколько недель наз, а шумиха вокруг телешоу есть до сих пор. В частности, появилась информация о том, что снимут продолжение сериала – 6-ю серию. Впрочем, эти слухи быстро опроверг продюсер проекта Крэйг Мэзин.

Телесериал "Чернобыль" спровоцировал наплыв иностранных туристов в зону отчуждения:

Теперь и вовсе выяснилось, что в первой серии сериала был показан фрагмент видеоролика украинского режиссера Андрея Приймаченко.

По словам Приймаченко, это был эпизод с визуализацией телефонного разговора диспетчера Центрального пункта пожарной связи с диспетчерами Военизированной пожарной части, состоявшегося после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Однако, создатели мини-сериала "Чернобыль" без разрешения использовали видео украинского режиссера. Об этом Андрей Приймаченко сообщил в Facebook.

"[Телеканал] HBO использовал мое видео в сериале "Чернобыль". Очень рад быть маленькой частью этого проекта (хотя моего разрешения и не спрашивали)! Годами я интересовался и как мог популяризировал тему катастрофы на ЧАЭС – и вот неожиданный поворот", – написал он. 

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Речь идет об эпизоде с визуализацией телефонного разговора диспетчера Центрального пункта пожарной связи с диспетчерами Военизированной пожарной части в первой серии. Также оо он написал в Twitter обращение к автору сценария и исполнительному продюсеру сериала Крейгу Мейзину.

"Уважаемый Крейг Мейзин, спасибо за великолепное шоу! Я заметил, что вы использовали видео, которое я создал, в первом эпизоде. Никто не связывался со мной для получения разрешения, поэтому я думаю, что было бы очень хорошо, если бы мы поговорили", – заявил он.



В твите Приймаченко оставил адрес своей электронной почты и ссылку на видео, использованное в сериале. Этот ролик загружен на YouTube-канал "Студія Peredova" в 2013 году. В описании указано, что видео создал Андрей Приймаченко.  

Напомним, в сериале не обошлось и без киноляпов. Внимательные зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала. Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского.

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сериал Чернобыль HBO
Источник: Сегодня
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