Неожиданный поворот: появился впечатляющий трейлер шестого сезона "Агентов ЩИТ"

Также объявлена дата выхода шестого сезона сериала

"Агенты ЩИТ" Фото: YouTube

Поклонники Marvel в этом году просто ликуют – уже отгремела премьера "Капитана Марвел", далее все ждут четвертых "Мстителей". А теперь еще и "Агенты ЩИТ" вернуться на экраны.

Так, га прошедшем конвенте WonderCon звезды "Агентов ЩИТ" порадовали поклонников сериала анонсом официальной даты премьеры – герои вернутся в эфир с новыми сериями 6 мая 2019.

В ролике можно увидеть возвращение Фила Колсона – вот только человек с внешностью Фила в ответ на реплику "Ты из ЩИТа!" пожимает плечами и говорит, что никогда о ЩИТе не слышал.

Что все это означает, подсказывает официальный синопсис нового сезона "Агентов ЩИТ". В нем говорится, что в прошлом пятом сезоне команда отправилась вперед во времени в апокалиптическое будущее. Противостоя новым врагам с далеких планет, наши герои обрели семью, друзей, партнеров по команде и смелость, необходимую для того, чтобы преодолеть самое большое испытание. Осознать, что попирание законов времени и пространства, быть может, и позволяет спасти планету – но не помогло спасти Фитца и Колсона.

Напомним, ранее канал АВС представил трейлер грядущего шестого сезона популярного шоу "Агенты ЩИТ".

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