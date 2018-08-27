Непростое дело: появился тизер-трейлер нового сезона "Настоящего детектива" от HBO

Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель "Оскара" Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка

"Настоящий детектив". Фото: HBO

Канал HBO, как известно, умеет удивлять и держать в напряжении поклонников. Так на днях в сети появился первый тизер-трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив". Видео опубликовано на странице канала HBO на YouTube.

Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель "Оскара" Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка. Сценаристом третьего сезона выступил создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто.

Новый сезон сериала выйдет на экраны в январе 2019 года.

Напомним, актер Хью Лори, который в июне отпраздновал свой День рождения, примет участие в съемках пилотного эпизода сериала "Авеню 5", а пилотный выпуск нового сериала заказал телеканал HBO.

Кроме того, на канале HBO в YouTube опубликовал трейлер второго сезона сериала "Двойка". Главные роли исполняют Джеймс Франко и Мэгги Джилленхол.