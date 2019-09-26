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Неразлучная троица: звезды "Парка Юрского периода" сыграют в "Мире Юрского периода"

Актеры исполняет не камео, а полноценные роли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
Кадр из фильма "Парк Юрского периода"
Фото: YouTube

Как известно, готовится еще один фильм про динозавров – "Мир Юрского периода 3", и в новой части снимутся ветераны оригинальной трилогии Стивена Спилберга – Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм, пишет Collider.

Смотрите видео о том, как ученые пытаются возродить динозавров:

Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм снова сыграют Алана Гранта, Элли Сэттлер и Иэна Малкольма. Причем это будут не камео, а полноценные роли. Голдблюм уже появлялся на короткое время в фильме "Мир Юрского периода 2". А вот Дерн и Нил в перезагрузке примут участие впервые.

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Отметим,что франшиза "Мир Юрского периода" стала перезагрузкой франшизы "Парк Юрского периода" с участием новых звезд, таких как Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард. Однако на днях режиссер Колин Треворроу подтвердил, что в триквеле появятся "старички".

Напомним, "Мир Юрского периода 2" заработал миллиард долларов. Картина перешла заветную отметку в 1 миллиард еще 6 июля, став 35-м по счету фильмом, которому это удалось.

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