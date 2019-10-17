Несравненная Лара Фабиан возвращается в Киев с новым альбомом

Певица даст два концерта в Киеве – 19, 20 октября

Певица Лара Фабиан Фото: пресс-служба

Мало кто из иностранных артистов в Украине любим настолько, что сразу заявляет нескольку концертов в столице. Лара Фабиан — как раз из таких. Несравненная канадская певица возвращается к нам, чтобы представить новый альбом Papillon, а также отметить юбилей — 30 лет на сцене.

У украинцев будет возможность поздравить Лару лично и подарить ей букет цветов. 19 и 20 октября певица, чей голос пленяет не одно поколение, исполнит новые песни во Дворце "Украина". Также там прозвучат мировые хиты, которые заставили трепетать множество сердец и проливать такое же количество слез — Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre и, конечно, I Will Love Again — главный хит Фабиан в Америке, который попал в топ-35 чарта Billboard Hot 100 и возглавил танцевальный хит-парад Billboard.

Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября Фото: пресс-служба Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября Фото: пресс-служба Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября Фото: пресс-служба Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября Фото: пресс-служба Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября Фото: пресс-служба 1/5

Papillon — новая работа, которая вышла в феврале этого года. В отличие от предыдущего Camouflage, который был записан на английском языке, все песни Papillon исполнены на французском. Лара назвала ее в честь прозвища бабушки: именно она привила Фабиан любовь к музыке. Диск был записан за 11 дней в домашней студии Лары, которая находится в подвале ее дома.

Для Фабиан Papillon — 14-я студийная пластинка. Всего за свою карьеру, которая длится уже 30 лет, она продала более 20 миллионов дисков. Она запомнилась слушателям благодаря своему сильному эмоциональному вокалу. Помимо этого, певица успела побыть судьей бельгийской версии шоу "Голос". Не удивительно, что телевидение этой страны пригласило именно ее, так как в Бельгии Лара считается авторитетной суперзвездой.

Но, несмотря на свой статус, Лара остается простой и открытой ко всем. Во время концертов она общается с публикой абсолютно непринужденно, благодаря чему огромные залы превращаются в уютные, теплые дома, а сам концерт — в посиделки с подругой, встречи с которой редкие, но меткие. Советуем не пропустить шоу, чтобы вы смогли пропитаться этой действительно уникальной атмосферой.

Цена билета – от 850 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, Лара Фабиан эпатировала публику в черно-белом платье на Каннском кинофестивале.

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