Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Несравненная Лара Фабиан возвращается в Киев с новым альбомом

Певица даст два концерта в Киеве – 19, 20 октября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:44
Певица Лара Фабиан
Певица Лара Фабиан
Фото: пресс-служба

Мало кто из иностранных артистов в Украине любим настолько, что сразу заявляет нескольку концертов в столице. Лара Фабиан — как раз из таких. Несравненная канадская певица возвращается к нам, чтобы представить новый альбом Papillon, а также отметить юбилей — 30 лет на сцене.

У украинцев будет возможность поздравить Лару лично и подарить ей букет цветов. 19 и 20 октября певица, чей голос пленяет не одно поколение, исполнит новые песни во Дворце "Украина". Также там прозвучат мировые хиты, которые заставили трепетать множество сердец и проливать такое же количество слез — Je t'aime, Adagio, Tu es mon autre и, конечно, I Will Love Again — главный хит Фабиан в Америке, который попал в топ-35 чарта Billboard Hot 100 и возглавил танцевальный хит-парад Billboard.

Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября
Фото: пресс-служба
Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября
Фото: пресс-служба
Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября
Фото: пресс-служба
Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября
Фото: пресс-служба
Концерт Лары Фабиан в Киеве состоится 19-20 октября
Фото: пресс-служба
1/5

Papillon — новая работа, которая вышла в феврале этого года. В отличие от предыдущего Camouflage, который был записан на английском языке, все песни Papillon исполнены на французском. Лара назвала ее в честь прозвища бабушки: именно она привила Фабиан любовь к музыке. Диск был записан за 11 дней в домашней студии Лары, которая находится в подвале ее дома.

Читайте также:
Lenny Kravitz едет в Киев: дата концерта

Для Фабиан Papillon — 14-я студийная пластинка. Всего за свою карьеру, которая длится уже 30 лет, она продала более 20 миллионов дисков. Она запомнилась слушателям благодаря своему сильному эмоциональному вокалу. Помимо этого, певица успела побыть судьей бельгийской версии шоу "Голос". Не удивительно, что телевидение этой страны пригласило именно ее, так как в Бельгии Лара считается авторитетной суперзвездой.

Но, несмотря на свой статус, Лара остается простой и открытой ко всем. Во время концертов она общается с публикой абсолютно непринужденно, благодаря чему огромные залы превращаются в уютные, теплые дома, а сам концерт — в посиделки с подругой, встречи с которой редкие, но меткие. Советуем не пропустить шоу, чтобы вы смогли пропитаться этой действительно уникальной атмосферой.

Цена билета – от 850 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, Лара Фабиан эпатировала публику в черно-белом платье на Каннском кинофестивале.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Я уже начала его понимать": Лайма Вайкуле в Киеве заговорит на украинском языке Любовь Успенская с концертом "История одной любви" во Дворце спорта В Киеве выступит легендарная группа BrainStorm
концерт Лара Фабиан
Реклама

Новости партнеров

Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную
Гороскоп для Скорпиона: астролог раскрыл главную "тайну" знака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Астролог назвал пятерку самых добрых знаков зодиака
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог
Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог

Популярные статьи

Сегодня, 12:33Шоу-бизнес

У бывшего супруга Анастасии Заворотнюк отобрали квартиру

Сегодня, 11:56Шоу-бизнес

Жена Сергея Лещенко нецензурно высказалась в адрес Сергея Притулы: реакция телеведущего

Сегодня, 10:09Психология

Главные ошибки женщин в отношениях с мужчинами: всего три пункта

Сегодня, 09:57Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Сегодня, 09:28Fun

Как выглядит самая сексуальная девушка в мире: эксперт показал фото

Вчера, 14:37Fun

Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Вчера, 12:34Шоу-бизнес

Определены 10 самых красивых женщин в мире

Вчера, 10:39Шоу-бизнес

В семье Ирины Билык случилось горе

Вчера, 09:55Техно

Microsoft ввела жесткий запрет в Windows 10

15 октябряПсихология

Как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов

15 октябряFun

Студентка под водой натолкнулась на гигантскую акулу: видео

15 октябряТехно

Android получил возможность запускать любую игру с компьютера

15 октябряТехно

Срочно удалить: найдены 15 опасных приложений на Android

15 октябряFun

15 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 октябряПсихология

Гороскоп на 15 октября: все знаки зодиака

15 октябряFun

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео

Новости партнеров

Вкуснейший салат «Король в гневе»
Вкуснейший салат «Король в гневе»
Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Лесенка – самая роскошная стрижка на длинные волосы 2019-2020
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
Козырек над входом (54 фото): красивые варианты для частного дома
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Назван продукт-
Назван продукт-"убийца" аппетита
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Что делать, если укусила пчела или шершень? Первая помощь
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів
Астролог назвав переваги та недоліки Козерогів