Нестандартные книги, которые нужно почитать для вдохновения

Прочитайте книги в нашем обзоре и вы получите мощный заряд вдохновения

Что почитать для развития Фото: Сегодня

Бывают случаи, когда у нас опускаются руки и не хочется ничего делать. В таких случаях может помочь книга, после прочтения которой у вас появится дополнительный запас вдохновения.

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Читайте подробнее в нашей подборке о книгах, которые стоит прочитать для вдохновения.

Фран Хаузен Миф о милой девочке. Как построить сказочную карьеру и не превратиться в чудовище

Что почитать для развития женской карьеры Фото: Сегодня

Первая книга в нашем списке — новинка о строительстве карьеры и мифах, которые с этим процессом связаны. Ведь часто, строя карьеру, мы прячемся за масками, стараясь всем угодить.

Это издание уже называют лучшей бизнес-книгой года. Она рассказывает о том, что на роботе не нужно непременно "останавливать коней на скаку" и "впрыгивать в горящие избы". Женщинам и девушкам следует обратить внимание на другие черты своего характера, например, доброту. Эта книга нужна тем, кто думает, что у него мало сил для ведения деловых переговоров или нет опыта, чтоб принимать важные управленские решения. Если вы хотите построить чудесную карьеру, – почитайте эту нестандартную книгу и воспользуйтесь ее советами.

Амели Нотомб Токиская невеста

Что почитать для души и развития Фото: Сегодня

Вторая книга в нашем списке — бестселлер от бельгийской писательница Амели Нотомб. Если вы ищете вдохновение не в работе, а в любви, то для вас — этом увлекательный автобиографический роман о столкновении двух культур.

Если вы даже не любитель или любительница женской прозы, то поверьте, что этот роман не оставит вас равнодушным. Даже творец этой книги как-то призналась, что никогда так много не писала о любви, а ведь она издает по роману в год.

Эта книга преисполнена японской философии и напоминает нам о том, что жизнь — на самом деле легкая как дыхание и мир — больше, чем условности. Герои этой книги понимают, что любовь бывает и невзаимной, и никто никому ничего не должен, и это — нормально. Чудесным фоном для книги стали японские горы, где каждый из героев найдет свою внутреннюю силу и что-то больше, чем любовь.

Тем Фернхольц Космические миллиардеры

Что почитать для развития личности Фото: Сегодня

Если космос для вас — источник неисчерпаемого вдохновения, если вы любите ночью смотреть для звезды и мечтаете о том, как полететь в космос с Иллоном Маском, то эта книга — именно для вас. Освоение человечеством космоса продолжается и эта книга для вдохновения дозволит заглянуть "за кулисы" космической гонки, но теперь не больших стран, а больших предпринимателей. Как завоевать космос с помощью денег и какую бизнес-стратегию избрать, интересно рассказывает книга о космических миллиардерах Джеффе Безосе, Ричарде Брэнсоне и том же Иллоне Маске.

Эта книга о том, что человечество очень скоро научится летать в космос как на прогулку, а богачи, которые тратят свои деньги для покорения космоса, являются хорошими примерами для вдохновения.

Напомним, что ранее мы писали о книгах для летнего отпуска от известного телеведущего.

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