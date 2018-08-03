Нестандартный и непонятный: ТОП-3 лучшие роли Zombie Boy

Рик Дженест получил свою первую роль в 2009 году в фильме Шелдона Уилсона "Проклятый дракон"

Кадр из фильма " 47 ронинов"

Канадский киноактер Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, умер в Монреале. Человек, который совершил самоубийство, прославился не только своими татуировками и участием в кино.

Рик Дженест получил свою первую роль в 2009 году в фильме Шелдона Уилсона "Проклятый дракон".

"Проклятый дракон" 2009

Фильм-фэнтези режиссера Шелдона Уилсона рассказывает историю о монстре-драконе, которого привозит странствующий цирк в маленький городок. Дракон, который все время был заперт в клетке, убегает из-под замка и начинает истреблять всех горожан. За спасение жителей берется шериф Сэм Атлас. Рик Дженест исполнил роль Керни.

"47 ронинов" 2013

Фильм режиссера Карла Эрика Ринш рассказывает о 47 самураях, которые мстят за своего убитого господина. Они дают верную клятву найти виновников гибели своего наставника, несмотря на то, что их за это ждет смертный приговор. Сюжет фильма написан по мотивам японских народных сказаний. В ленте Рик Дженест предстал в роли Формана.

"Безмолвный свидетель" 2017

Это британский детективный сериал телеканала BBC One и Fox Crime рассказывает о команде судмедэскспертов, которые помогают полиции расследовать убийства. Фильм является достаточно мрачным и жестоким, поэтому создатели сериала не рекомендуют просматривать лицам до 18 лет. В ленте Рик Дженест сыграл роль "Стервятника" в двух эпизодах.

Напомним, стала известна причина смерти шведского диджея Тима Берглинга, известный под псевдонимом Avicii. Он покончил с собой.