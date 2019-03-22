Netflix готовит байопик о Мэрилин Монро с брюнеткой в главной роли

Биографический проект называется "Блондинка" (Blonde)

Мэрилин Монро Фото: Getty Images

Стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Проект посвящен жизни голливудской актрисы и секс-символа 50-х – Мэрилин Монро, пишет Collider.

Ана де Армас Фото: instagram.com/ana_d_armas

Главная роль досталась кубино-испанской актрисе Ане де Армас, известной по роли Джой в фильме "Бегущий по лезвию 2049". Однако, внешне она совершенно не похожа на блондинку Мэрилин.

Мэрилин Монро Фото: Getty Images

На роль голливудской красотки также претендовали рыжеволосая Джессика Честейн и британка Наоми Уоттс. Стоит отметить, что поклонники негативно отнеслись к такому выбору актрисы на главную роль.

Режиссером картины выступил Эндрю Доминик ("Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Еще раз с чувством"), который также адаптировал сценарий к "Блондинке". Пока что дата релиза не разглашается.

Предстоящая лента расскажет о становлении Нормы Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин) в истинную голливудскую звезду. Сюжет затронет непростые периоды жизни актрисы: наркотики, психические расстройства, зависимость от лекарств и испытание славой.

Напомним, ранее стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе. Отметим, что Мэрилин Монро в свои 19 лет снялась в фотосессии талантливого фотографа Ричарда К. Миллера в 1946 году. Фото с этой фотосессии появились в сети.

Смотрите видео о том, как платье легендарной Мэрилин Монро продали на аукционе за почти пять миллионов долларов:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram