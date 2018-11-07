Netflix готовит новые крутые мультпроекты

Сервис выпустит шесть новых мультфильмов

Netflix. Фото: portalt5.com.br

Стриминговий сервис Netflix, который всегда удивляет своими проектами, уже запланировал еще новые проекты. Оказывается, сервис намерен выпустить сразу шесть анимационных фильмов и сериалов.

Как сообщается на сайте сервиса, проекты выйдут в течение 2019-2021 годов. Полный перечень этих мультфильмов выглядит так:

"Вперед, Коре Карсон" (2019). Детский мультфильм, в основу которого легла игра Go! Go! Smart Wheels.

"Космическая ребенок" (2020). Мультфильм о мальчике, который мечтает стать героем. Однажды его мечта станет реальностью, когда возле дома приземлятся метеориты.

"Мусоровоз" (2020). Это минисериал от создателя короткометражного анимационного фильма "Дорогой баскетбол".

THE WILLOUGHBYS (2020). Мультфильм о подростках, которые живут по соседству и родители давно не обращают на них внимания. Вместе они объединятся, чтобы создать новую семью.

"Майя и трое" (2021). Минисериал, сценаристом и режиссером которого выступит Хорхе Гутьеррес. Проект расскажет о воинственной принцессе, которая соберет трех легендарных воинов, чтобы защитить мир от богов.

"Дракон моего отца" (2021). Семейный анимационный фильм в формате 2D от режиссера Норы Твоми. Основан на романе Рут Стилс Ганнетт и расскажет о подростке, который отправляется на Дикий остров, чтобы поймать дракона своего отца.

Напомним, Netflix продлил мультсериал "Конь БоДжек" на шестой сезон.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix договорился с Гильермо дель Торо о съемках проекта.