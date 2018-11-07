Netflix готовит новые крутые мультпроекты
Сервис выпустит шесть новых мультфильмов
Стриминговий сервис Netflix, который всегда удивляет своими проектами, уже запланировал еще новые проекты. Оказывается, сервис намерен выпустить сразу шесть анимационных фильмов и сериалов.
Как сообщается на сайте сервиса, проекты выйдут в течение 2019-2021 годов. Полный перечень этих мультфильмов выглядит так:
"Вперед, Коре Карсон" (2019). Детский мультфильм, в основу которого легла игра Go! Go! Smart Wheels.
"Космическая ребенок" (2020). Мультфильм о мальчике, который мечтает стать героем. Однажды его мечта станет реальностью, когда возле дома приземлятся метеориты.
"Мусоровоз" (2020). Это минисериал от создателя короткометражного анимационного фильма "Дорогой баскетбол".
THE WILLOUGHBYS (2020). Мультфильм о подростках, которые живут по соседству и родители давно не обращают на них внимания. Вместе они объединятся, чтобы создать новую семью.
"Майя и трое" (2021). Минисериал, сценаристом и режиссером которого выступит Хорхе Гутьеррес. Проект расскажет о воинственной принцессе, которая соберет трех легендарных воинов, чтобы защитить мир от богов.
"Дракон моего отца" (2021). Семейный анимационный фильм в формате 2D от режиссера Норы Твоми. Основан на романе Рут Стилс Ганнетт и расскажет о подростке, который отправляется на Дикий остров, чтобы поймать дракона своего отца.
Напомним, Netflix продлил мультсериал "Конь БоДжек" на шестой сезон.
Кроме того, стриминговый сервис Netflix договорился с Гильермо дель Торо о съемках проекта.