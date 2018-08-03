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Netflix и Энди Серкис экранизируют антиутопию Оруэлла "Скотный двор"

Netflix уже приобрел права на адаптацию "Скотного двора"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Энди Серкис. Кадр из фильма &quot;Черная пантера&quot;
Энди Серкис. Кадр из фильма "Черная пантера"

Стриминговый сервис Netflix уже зарекомендовал себя, как производитель качественных сериалов и фильмов

сейчас сервис намерен продолжить сотрудничество с Энди Серкисом. На днях он купил его постановку "Маугли" от Warner Bros., а теперь приобрел права на адаптацию "Скотного двора" Джорджа Оруэлла, которой займется Серкис, пишет Deadline.

Отметим, что "Скотный двор" наряду с "1984" – антиутопия Джорджа Оруэлла. Это политическая сатира, которая в форме аллегорической притчи демонстрирует постепенный переход от благих идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму, то есть от большевистской революции 1917 года к сталинскому режиму.

В повести показана эволюция и последующая деградация животных, которые восстают и изгоняют со скотного двора своего жестокого хозяина, фермера-алкоголика мистера Джонса. От безграничной свободы звери в итоге приходят к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. Повесть была опубликована в 1945 году.

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По словам Энди Серкиса, экранизация "Скотного двора" – его давняя заветная мечта. Еще в 2012-м Серкис объявил, что собирается перенести произведение на большой экран с помощью своей продюсерской компании Imaginarium. Но дело не шло из-за нехватки финансирования.

Теперь, когда проект взял под свое крыло Netflix, процесс наверняка пойдет быстрым темпом. В числе продюсеров также значится Мэтт Ривз, который работал с Серкисом над двумя частями "Планеты обезьян". Что касается "Маугли", то его премьера запланирована на следующий год.

Напомним, Netflix сейчас спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера" эксклюзивно для своих подписчиков.

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Источник: "Сегодня"
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