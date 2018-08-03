Netflix и Энди Серкис экранизируют антиутопию Оруэлла "Скотный двор"

Netflix уже приобрел права на адаптацию "Скотного двора"

Энди Серкис. Кадр из фильма "Черная пантера"

Стриминговый сервис Netflix уже зарекомендовал себя, как производитель качественных сериалов и фильмов.

сейчас сервис намерен продолжить сотрудничество с Энди Серкисом. На днях он купил его постановку "Маугли" от Warner Bros., а теперь приобрел права на адаптацию "Скотного двора" Джорджа Оруэлла, которой займется Серкис, пишет Deadline.

Отметим, что "Скотный двор" наряду с "1984" – антиутопия Джорджа Оруэлла. Это политическая сатира, которая в форме аллегорической притчи демонстрирует постепенный переход от благих идей всеобщего равенства и построения утопии к диктатуре и тоталитаризму, то есть от большевистской революции 1917 года к сталинскому режиму.

В повести показана эволюция и последующая деградация животных, которые восстают и изгоняют со скотного двора своего жестокого хозяина, фермера-алкоголика мистера Джонса. От безграничной свободы звери в итоге приходят к диктатуре свиньи по кличке Наполеон. Повесть была опубликована в 1945 году.

По словам Энди Серкиса, экранизация "Скотного двора" – его давняя заветная мечта. Еще в 2012-м Серкис объявил, что собирается перенести произведение на большой экран с помощью своей продюсерской компании Imaginarium. Но дело не шло из-за нехватки финансирования.

Теперь, когда проект взял под свое крыло Netflix, процесс наверняка пойдет быстрым темпом. В числе продюсеров также значится Мэтт Ривз, который работал с Серкисом над двумя частями "Планеты обезьян". Что касается "Маугли", то его премьера запланирована на следующий год.

Напомним, Netflix сейчас спасет отмененный проект и покажет четвертый сезон "Люцифера" эксклюзивно для своих подписчиков.