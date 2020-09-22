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Netflix на украинском. Две студии стали официальными партнерами популярного сервиса

Сегодня, 10:35

Украинские студии получили наивысший статус партнерства

На популярном стриминг-сервисе Netflix, который открыл бесплатный доступ к 10 сериалам и фильмам, появится украинский дубляж.

Как сообщается на официальной странице FILM.UA в Facebook, украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" стали партнерами Netflix и будут заниматься дублированием и контролем качества контента платформы на украинском языке.

На Netflix появится украинский дубляж
На Netflix появится украинский дубляж
Фото: Pexels

Студии получили наивысший статус партнерства – GOLD. Как сообщается на сайте Netflix, программа Netflix Post сотрудничает с партнерами по постпроизводству по всему миру, чтобы пользователи по всему миру смогли смотреть шоу и фильмы на желанном языке.

Когда ждать фильмов и шоу Netflix на украинском языке – пока не сообщается.

Отметим, что стриминг-сервис Netflix является одной из крупнейших в мире поставщиком фильмов и сериалов. На момент апреля 2020 года на сервис было подписано более 182 миллионов пользователей. Фильмы Netflix громко заявили о себе и на "Оскаре"- в этом году они получили 24 номинации и победили в двух из них.

Ранее мы сообщали, что Netflix обвинили в сексуализации детей из-за скандального фильма "Милашки".

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