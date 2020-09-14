Netflix обвинили в сексуализации детей. Скандальный фильм "Милашки" требуют удалить
Однако Netflix уверяет, что фильм наоборот призовет общественность к серьезной проблеме
Стриминговый сервис Netflix оказался в центре громкого скандала из-за нового французского фильма "Милашки" (Cuties), который вышел 9 сентября.
На прошлой неделе на фильм обрушилась волна негодования и критики. Пользователи писали хештег "CancelNetflix", обвинив комедийную драму "Милашки" режиссера Маймуны Дукуре в сексуализации маленьких детей.
В центре сюжета – 11-летняя сенегальская девочка по имени Ами, которая переезжает с семьей в Париж и мечтает присоединиться к танцевальной команде девочек со школы. На первый взгляд сюжет может показаться обыкновенным, однако героини надевают откровенные наряды, танцуют в провокационной манере и именуют свою группу "Милашками". Фильм появился на Netflix 9 сентября с возрастным ограничением 18+, однако успел вызвать резонанс в Сети еще до выхода.
Изначально был презентован оригинальный французский постер, на котором изображены героини фильма, идущие по дороге на фоне конфетти.
Однако для промо фильма Netflix выбрал другой кадр, который, вместе с трейлером, вызвал скандальную реакцию пользователей.
В итоге представители Netflix выступили с извинениями и убрали постер, а также отредактировали описание фильма. Несмотря на миллионы публикаций в социальных сетях, премьера фильма все же состоялась.
Однако киноманы со всего мира убеждены, что девочки в 11 лет не должны принимать участие в съемках подобных провокационных сцен. В Сети также начали распространять сцены откровенного характера, чтобы обратить внимание общественности. Пользователи подписали электронную петицию на сайте Change требованием запретить показ фильма "Милашки" и убрать его из платформы Netflix. На данный момент петиция собрала 500 тысяч подписей.
На фоне негативной реакции Netflix выступил с заявлением, защищающим фильм.
"Милашки" – это социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Это отмеченный наградами фильм и яркая история о давлении, с которым молодые девушки сталкиваются в социальных сетях и со стороны общества в целом, и мы призываем всех, кто заботится об этих важных вопросах, посмотреть фильм", – сообщил представитель Netflix изданию PEOPLE.
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