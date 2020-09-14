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Netflix обвинили в сексуализации детей. Скандальный фильм "Милашки" требуют удалить

Сегодня, 17:29

Однако Netflix уверяет, что фильм наоборот призовет общественность к серьезной проблеме

Стриминговый сервис Netflix оказался в центре громкого скандала из-за нового французского фильма "Милашки" (Cuties), который вышел 9 сентября.

На прошлой неделе на фильм обрушилась волна негодования и критики. Пользователи писали хештег "CancelNetflix", обвинив комедийную драму "Милашки" режиссера Маймуны Дукуре в сексуализации маленьких детей.

В центре сюжета – 11-летняя сенегальская девочка по имени Ами, которая переезжает с семьей в Париж и мечтает присоединиться к танцевальной команде девочек со школы. На первый взгляд сюжет может показаться обыкновенным, однако героини надевают откровенные наряды, танцуют в провокационной манере и именуют свою группу "Милашками". Фильм появился на Netflix 9 сентября с возрастным ограничением 18+, однако успел вызвать резонанс в Сети еще до выхода.

Изначально был презентован оригинальный французский постер, на котором изображены героини фильма, идущие по дороге на фоне конфетти.

Оригинальный постер к фильму "Милашки"
Оригинальный постер к фильму "Милашки"
Фото: Deadline

Однако для промо фильма Netflix выбрал другой кадр, который, вместе с трейлером, вызвал скандальную реакцию пользователей.

Скриншот постера к фильму Cuties
Скриншот постера к фильму Cuties
Фото: Netflix

В итоге представители Netflix выступили с извинениями и убрали постер, а также отредактировали описание фильма. Несмотря на миллионы публикаций в социальных сетях, премьера фильма все же состоялась.

Однако киноманы со всего мира убеждены, что девочки в 11 лет не должны принимать участие в съемках подобных провокационных сцен. В Сети также начали распространять сцены откровенного характера, чтобы обратить внимание общественности. Пользователи подписали электронную петицию на сайте Change требованием запретить показ фильма "Милашки" и убрать его из платформы Netflix. На данный момент петиция собрала 500 тысяч подписей.

На фоне негативной реакции Netflix выступил с заявлением, защищающим фильм.

"Милашки" – это социальный комментарий против сексуализации маленьких детей. Это отмеченный наградами фильм и яркая история о давлении, с которым молодые девушки сталкиваются в социальных сетях и со стороны общества в целом, и мы призываем всех, кто заботится об этих важных вопросах, посмотреть фильм", – сообщил представитель Netflix изданию PEOPLE.

Ранее мы сообщали, что украинский боевик "Наследие лжи" получил награду на Монреальском кинофестивале.

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