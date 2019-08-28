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Netflix объявил даты премьер десяти новых фильмов

В списке "Ирландец" Мартина Скорсезе и "Прачечная" Стивена Содерберга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма "Ирландец"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил первый трейлер фильма "Король", анонсировал даты выхода десяти фильмов. Премьеры запланированы на осень и начало зимы, сообщается Twitter компании.

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Для фильмов объявлены сразу две даты премьер: для ограниченного проката в кинотеатрах и на самом сервисе.

Например, "Ирландец" режиссера Мартина Скорсезе выйдет 1 ноября в кинотеатрах и 27 ноября на Netflix, а "Прачечная" Стивена Содерберга с Мерил Стрип - 27 сентября и 18 октября соответственно.

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"Брачная история" с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон в главных ролях - 6 ноября и 6 декабря. Картина "Меня зовут Долемайт" c Эдди Мерфи - 4 и 25 октября.

Напомним, что съемки фильма "Ирландец" почти десять лет назад планировала начать студия Paramount, но проект был отложен. Позже права на него выкупил Netflix, на производство картины, по некоторым данным, ушло около 140 млн долларов. Ее режиссером выступил Мартин Скорсезе, а главные роли в ней исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель и другие. В сети уже есть тизер картины.

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